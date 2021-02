Sénégal: Me Moussa Bocar Thiam sur les recours pour conflit d'intérêts - «Ils veulent me remplacer sans passer par les élections»

Des conseillers municipaux de Ourossogui, région de Matam, ont introduit des recours pour « conflit d'intérêts » suite à la nomination de l'édile de la localité, Me Moussa Bocar Thiam, comme Agent judiciaire de l'Etat (AJE). Dans leurs lettres adressées au président de la République Macky Sall, au ministre en charge des Collectivités territoriales, Oumar Guèye, au Conseil constitutionnel et à la Cour suprême, les plaignants, membres du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ), réclament la tête du responsable de l'Apr.

Joint au téléphone par Lesoleil.sn, Me Moussa Bocar Thiam parle de « manœuvres purement politiciennes » orchestrées par des adversaires politiques. « Ils veulent hériter de mon poste de maire sans passer par les élections. Mais, pour me remplacer, il faudra avoir la confiance des populations de Ourossogui au lieu de chercher à s'accrocher au juridisme », a-t-il réagi. Et d'ajouter: « Les populations de Ourossogui m'ont plébiscité et elles continuent de le faire compte tenu des réalisations obtenues grâce à l'apport du président de la République Macky Sall dans la commune avec notamment un aérodrome, trois forages en une année, l'éclairage, un projet d'hôpital ultra moderne à 22 milliards de FCFA, le butinage de la ville à hauteur de 6 km, entre autres ».

Trois cas d'incompatibilité

Allant plus loin, l'avocat rappelle qu'« il n'y a aucune incompatibilité sans un texte qui en pose le principe». Pour l'Agent judiciaire de l'Etat, le législateur sénégalais a prévu trois cas d'incompatibilité avec le poste de maire. « L'article 106 de la loi sur le Code des Collectivités locales modifiée par la loi n° 2002-14 du 15 avril 2002, stipule que 'ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions : les agents et employés des administrations financières de la commune où ils exercent, les ambassadeurs, les présidents de Conseil régional ou présidents de Conseil rural' », s'est-il notamment défendu.

Il soutient également que « le deuxième cas d'incompatibilité est lié au statut de la fonction. C'est le cas des militaires et des magistrats. Et le troisième cas de figure découle de la loi sur le cumul de mandats qui prévoit que 'nul ne peut cumuler plus de 2 mandats électifs' », a ajouté le maire de Ourossogui. S. GUEYE