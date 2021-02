Congo-Kinshasa: Affaires foncières - Le satisfecit du ministre Sakombi sur la numérisation des titres fonciers en RDC

Au cours de son allocution prononcée dernièrement lors de la cérémonie des échanges des vœux avec les cadres et agents de son ministère, le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi, s'est dit satisfait du projet de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers et immobiliers, adopté en Conseil des ministres en décembre 2020.

« Nous pouvons donc nous satisfaire du fait que c'est sous notre règne que les Affaires foncières sont entrées dans l'ère de la modernité », a déclaré le ministre des Affaires foncières tout en ajoutant que le projet de la numérisation et de la sécurisation des titres fonciers est déjà effectif en RDC à travers le lancement de la campagne de « titrement des biens fonciers et immobiliers du domaine privé de l'Etat sous affectation des entreprises publiques »

A en croire le ministre Sakombi cité par l'agence congolaise de presse, cette campagne mettra non seulement fin à la fraude mais aussi elle va freiner, une fois pour toutes, la course effrénée à l'enrichissement illicite de certains cadres.

Le patron des Affaires foncières a, par ailleurs, annoncé que la campagne imminente de mise à niveau des connaissances dans les provinces du Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika, Nord-Kivu et Sud-Kivu procède de cette volonté de propulser les Affaires foncières dans cette dynamique de modernisation.

Les acquis de 2020

Deux acquis importants sont à mettre à l'actif du ministre Sakombi pour l'année qui vient de s'achever. Il s'agit de la signature du contrat de numérisation du cadastre foncier avec l'entreprise turque Harmiad et la bancarisation de toutes les opérations foncières et immobilières supérieures à dix mille dollars américains qui permettra un recouvrement juste et aisé des redevances dues à l'Etat, une traçabilité améliorée et une sécurité renforcée.

Il est à noter que d'autres faits positifs ont été réalisés par le ministre des Affaires foncières durant 2020. Il s'agit notamment des arrêtés afférents aux « biens sans maîtres » qui sont définitivement éradiqués, de l'homologation des diplômes de l'Ecole nationale du cadastre et des titres immobiliers par l'Enseignement supérieur et universitaire.

La création de la commission chargée de la révision de la mercuriale, l'encadrement des droits proportionnels relatifs aux crédits hypothécaires ainsi que le vaste projet de mise en valeur de la corniche de la baie de Ngaliema sont autant des réalisations du ministre Sakombi.

Tout en demandant aux cadres et agents des Affaires foncières de respecter l'acte d'engagement qu'ils avaient signé, il y a une année, portant sur certaines valeurs, le ministre Sakombi a souligné que son objectif conformément à la vision du chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est de faire de la numérisation un des piliers du développement de la RDC. « Notre objectif est de propulser l'administration foncière congolaise au diapason de ses pairs des pays voisins qui réalisent des résultats autrement plus significatifs que les nôtres. Ces outils nous permettront donc de rattraper notre déficit, en augmentant sensiblement notre apport à l'assiette fiscale nationale », a-t-il fait savoir.