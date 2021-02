Congo-Brazzaville: Livre - " Femmes et petits commerces du fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa", un essai de Gaston M'Bemba-Ndoumba

L'essayiste congolais érige un pont à partir des travaux de recherches croisés concernant les échanges commerciaux des femmes commerçantes de Brazzaville, rive droite du fleuve Congo, et Kinshasa, la rive gauche.

Dans ses travaux consignés dans son nouvel ouvrage, Gaston M'Bemba-Ndoumba reproduit le constat naturel faisant de Brazzaville et Kinshasa, deux capitales les plus rapprochées du monde. Seul le fleuve Congo les sépare sur cinq kilomètres. De part et d'autre, un seul et même peuple qui vibre au son de la musique congolaise, apprécie la S.A.P.E., parle des langues sœurs et doit l'essentiel de ses échanges à des femmes qui franchissent le fleuve chaque jour, chargées de leurs marchandises.

Ce livre, "Femmes et petits commerces du fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa", est consacré à ces commerçantes qui travaillent sans compter et font face à mille tracasseries. Ce sont elles qui servent de pont entre ces deux capitales : "Kinshasa, qui ne dort jamais et Brazzaville, l'ancienne capitale de la France libre".

Gaston M'Bemba-Ndoumba est essayiste. Il est l'auteur de plusieurs livres consacrés notamment à la pratique de la dépigmentation de la peau chez les Noirs, à la sorcellerie, à l'école d'expression française en Afrique et à la musique congolaise, autant d'ouvrages qui l'ont conduit à réaliser de nombreuses enquêtes de terrain, en Afrique et en France. Il est également romancier et travaille pour le compte de la mairie de Paris.

Éditeur : l'Harmattan

Collection / Série : Études africaines

Prix de vente au public (TTC) : 28 €

288 pages ; 21,5 x 13,5 cm ; broché

ISBN 978-2-343-21457-3

EAN 9782343214573