Sénégal: VITE DIT ! Sidérale mutité

D'habitude, à la veille de chaque hivernage, la saison du bonheur chez les Sérères, les Saltigués, rivalisent de dons de voyance à l'occasion d'une cérémonie de divination appelée «khoy». Ils ont l'œil tellement affûté qu'ils peuvent prédire (littéralement, dire avant) ce qui va se passer. Pluies et récoltes abondantes, mort de personnalités, catastrophes à venir, offrandes à faire, etc. D'autres diseurs d'avenir interrogent les cauris ou tracent des signes cabalistiques sur le sable fin pour annoncer bonnes et mauvaises nouvelles. Avec ces «chaman» des tropiques, les augures sont bavards. Et, certains parmi nous n'entreprennent rien sans consulter ces passeurs d'espoir.

Pourtant, personne parmi ces dépositaires des secrets de Dieu n'a vu venir le drame actuel. Il faut croire que le coronavirus est même invisible à leur science. Personne ne nous a annoncé cette flambée de morts, ces longues nuits de couvre-feu ou encore ce temps suspendu où la vie ne tient qu'à de simples gestes de distanciation physique et de propreté. Les voyants ne voient plus. Les chapelets ne conjurent plus le mauvais sort. Dieu porte le masque et nous renvoie à nos responsabilités. Pas besoin d'immersion sidérale pour décrypter le message.