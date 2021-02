Cameroun: Mbanga-Bakoko - Reparlons logements sociaux

Le Minhdu était face à des acquéreurs hier, 1er février, à Douala, pour faire le point du projet.

« On avait l'impression d'avoir été abandonnés. Merci pour cette rencontre. » S'adressant au Minhdu, Yves B., « acquéreur de la première heure » d'un des logements sociaux de Mbanga-Bakoko (arrondissement de Douala III), n'était pas seul à être soulagé hier, 1er février, dans la salle polyvalente des services du gouverneur. En effet, ils étaient nombreux, ces particuliers impliqués, à avoir répondu à l'invitation de Célestine Ketcha Courtès, venue faire le point justement sur l'opération - sur le volet concernant Douala du programme gouvernemental de construction de 10.000 logements sociaux et d'aménagement de 50.000 parcelles constructibles.

La séance de travail, à laquelle ont notamment pris part le gouverneur du Littoral, le directeur général de la Sic, des représentants du Crédit foncier et de la Maetur, a donc été l'occasion de mettre tout le monde au même niveau d'information. Et de rassurer ceux et celles ayant investi pour s'offrir un logement, mais étant toujours dans l'attente des clés...

« Le lancement en 2013 de ce vaste programme gouvernemental (... ) dans douze villes réparties sur l'ensemble du territoire national, visait la matérialisation de la volonté du chef de l'Etat de loger le plus grand nombre de Camerounais », va rappeler le Minhdu en ouvrant les travaux. A ce jour, dix immeubles sont achevés et habitables à Mbanga-Bakoko, pour un total de 250 logements, et deux cérémonies de remises de clés y ont déjà été enregistrées, en 2019 et 2020, soit en tout 89 logements attribués. Le vœu est donc que beaucoup d'autres aspirants propriétaires connaissent cette issue.

« Nous avons échangé avec les acquéreurs de 2013 à 2018. Nous nous sommes entendus sur la situation exacte, et c'était l'occasion pour nous de leur faire comprendre que la volonté du président de la République de loger le maximum de Camerounais s'est confrontée à certaines réalités sur le terrain », va expliquer le Minhdu à l'issue de la séance de travail. Parmi ces réalités, l'urgence de l'arrimage aux exigences de titre de propriété (élément capital pour l'appui du Crédit foncier). Ou encore les difficultés qu'ont eues les Pme locales, chargées de construire une partie des logements, à exécuter leur tâche.