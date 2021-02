Congo-Brazzaville: Vie associative - SO4 Think Tank installe ses instances dirigeantes

L'élection des membres des instances dirigeantes de l'association SO4 Think Tank et l'adoption des documents de travail ont sanctionné les travaux de l'assemblée générale constitutive tenue le 30 janvier dans le 3e arrondissement Tié-Tié à Pointe-Noire.

Association à but non lucratif régie par la loi de 1901, le Cercle de réflexion S04 Think Tank se veut être une plateforme d'échanges entre experts et sachants, dans divers domaines des sciences techniques, des sciences sociales, des sciences économiques et financières, des sciences de la communication et des arts, des nouvelles technologies etc... Ainsi, avant sa sortie officielle prévue au courant de cette année, les membres de cette association placée sous la férule 'Alfred Charles Sockath, son président fondateur, se sont retrouvés pour examiner et adopter les documents de travail, notamment les statuts et le règlement intérieur. Avec amendements, les deux documents essentiels du Cercle de réflexion SO4 ont été adoptés après des débats fructueux et constructifs.

L'élection des membres du bureau exécutif de S04 Think Tank a été l'autre moment important de cette assemblée générale qui a confirmé Alfred Charles Sockath comme président. Il est secondé par Francis Cardorelle, le vice-président. Madame Rihane Sarah est la trésorière et Mesmin Dikabou son adjoint. Le poste de secrétaire générale revient à mademoiselle Désirée Bitchi.

« Désormais, l'on doit se mettre au travail, il y a beaucoup de sujets qui nous préoccupent à SO4 Think Tank. Récemment, nous avons publié un article dans lequel on a fait une réflexion sur la sortie rapide du « tout pétrole » au Congo parce qu'ayant analysé la situation du pétrole, nous sommes arrivés à la conclusion de suggérer que l'on sorte du « tout pétrole » le plus rapidement possible », a dit Alfred Charles Sockath.

L'association SO4, a-t-il indiqué, fera aussi d'autres analyses et propositions. Et de pousuivre : « c'est aux décideurs politiques, économiques, aux responsables des entreprises, aux écoles et aux associations de s'approprier notre réflexion et concevoir les actes qu'ils jugeront nécessaires. Nous allons aussi organiser des formations, des colloques, des conférences et des séminaires mais aussi des activités économiques en lien avec notre objet ».

Selon Alfred Charles Sockath, l'association SO4 est une plateforme d'utilité publique. En tant que société savante, certains critères sont exigés pour tout membre notamment avoir un niveau intellectuel certain pour la bonne compréhension de différentes problématiques qui se posent à nous actuellement.