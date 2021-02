Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - L'université Henri Lopes ouvre ses portes à Pointe-Noire

Située dans le quartier aéroport, l'université Henri Lopes se veut être un vivier dans lequel puisent les grandes entreprises de la place. L'entrée académique 2020-2021 de cette école a eu lieu le 1er février devant un parterre d'étudiants.

La journée a été marquée par une leçon inaugurale sur le thème « la formation juridique face aux défis de l'emploi, du développement et de la paix en Afrique », avec comme orateur, le professeur Jean Didier Boukoungou, directeur de l'école doctorale de l'U.C.A.C (Yaoundé-Cameroun).

Dans son exposé, l'orateur a, dans un premier temps, fait une constatation sur l'adéquation formation-emploi dans des secteurs clés, au regard de la professionnalisation exigée par le système LMD, avant de demander aux enseignants de cette école d'enseigner l'esprit de la loi. « Le droit est le cœur de la société et il n'y a pas de société sans droit, un juriste mal formé est un danger pour un pays », a déclaré le professeur Jean Didier Boukoungou.

Emue par cet exposé, le public a réagi à travers une série de questions parmi lesquelles on peut noter celles de maître Coelho, bâtonnier national à savoir : le Congo dispose des textes qui datent des années de l'indépendance, alors comment être plus compétitif si on ne dispose pas de textes du 21e siècle, et comment enseigner l'esprit des lois ?

Nanti d'une expérience qui fait de lui un cadre idéal d'apprentissage dans le cadre de la formation professionnelle et du renforcement de capacités des agents des services publics et privés, l'Université Henri Lopes entend participer au développement de l'enseignement supérieur, vecteur multiplicateur de croissance pour le Congo et moyen efficace de lutte contre la pauvreté.

Dans son mot de circonstance, le promoteur de cette école, Jean Didier Elongo, a souhaité la bienvenue à l'assistance avant de rappeler qu'à travers le système LMD, l'Université Henri Lopes s'est donné pour objectif, la formation des cadres moyens et suprieurs, compétents et polyvalents répondant aux besoins des entreprises et des administrations publique et privées.

Pendant cette journée, les étudiants ont pu avoir des explications sur les études et la vie estudiantine, un cocktail dinatoire a été également proposé aux convives, pour un temps d'échanges avec les équipes de l'université.

Notons que l'Université Henri Lopes est un établissement privé d'enseignement supérieur, agréé par l'Etat, il a été créé en 2002 à Brazzaville.