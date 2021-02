Afrique: Morlaye Sylla - le régulateur

Maillon essentiel du jeu guinéen, le meneur de jeu se distingue par son aisance technique, sa lecture du jeu, ses deux buts inscrits et sa triple désignation comme Homme du match.

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », disait Lamartine. Suspendu pour accumulation de cartons jaunes lors du dernier match de poule face à la Tanzanie, Morlaye Sylla a clairement manqué à ses coéquipiers. Dimanche dernier en quart de finale, le meneur de jeu était de nouveau aligné face au Rwanda. Comme depuis le début du tournoi, il a éclaboussé la partie de tout son talent. Plus encore, le milieu de terrain du Horoya AC a été décisif en inscrivant le but de la qualification guinéenne sur une merveille de coup franc. Son deuxième but dans ce CHAN après celui, tout aussi beau, contre la Namibie.

A lui seul, Morlaye Sylla totalise trois désignations d'Homme du match (contre la Namibie, la Zambie et le Rwanda). Dans le jeu guinéen, tout ou presque, passe par lui. Sa palette et son aisance technique lui permettent de donner le tempo. Explosif, il est le leader technique de l'équipe avec cette facilité à interpréter et à lire le jeu à seulement 22 ans. Ce qui lui permet de trouver ses partenaires dans des conditions optimales, non sans gratifier le public d'un petit pont ou d'une passe bien liftée de l'extérieur.

A l'aise des deux jambes, l'ancien joueur du Club olympique de Coyah sait s'adapter au gré des aléas du match ou des changements stratégiques de son sélectionneur. Polyvalent dans l'entrejeu, le joueur passé par les U-19 d'Arouca au Portugal est capable d'évoluer autant comme meneur de jeu que comme en sentinelle devant la défense. Combattif, on peut lui reprocher parfois un excès d'engagement sur certains duels. Ce qui n'empêche pas la Guinée de fonder beaucoup d'espoirs en lui après ses passages dans toutes les sélections inférieures.