Libye: Début du vote sur le Conseil présidentiel

Geneve — Les membres du Forum de dialogue politique libyen (LPDF) ont commencé, mardi, à voter à Genève en Suisse, sous l'égide de l'ONU, pour l'élection du futur Conseil présidentiel et pour le poste de Premier ministre, conformément aux termes du mécanisme de sélection du Conseil exécutif adopté par le Forum de dialogue.

Les 75 membres du LPDF auront à choisir parmi 45 candidatures, dont 24 candidats en lice pour décrocher un des trois membres du Conseil présidentiel et 21 candidatures pour le poste du Premier ministre.

Les 45 candidats dont trois femmes représentent des poids-lourds de la politique locale aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est et au Sud. Les candidats en lice ont présenté durant deux jours, lundi et mardi, leurs idées et visions devant les membres du FDPL réunis depuis, lundi, dans le cadre d' un nouveau cycle de dialogue à Genève en Suisse, concernant la gestion de la période de transition devant s'étaler jusqu'aux élections générales prévues le 24 décembre prochain.

Et pour remporter un siège au Conseil présidentiel, le candidat doit obtenir l'approbation d'au moins 70% des voix du groupe sous régional. Les 75 membres du Forum élisent un Premier ministre, qui devrait recevoir au moins 70% des votes lors d'une session élargie du Forum.

En cas d'échec, pour une raison ou une autre, de cette procédure, le Forum doit recourir au système alternatif basé sur des listes. Les membres du forum doivent recourir à des listes préconstituées, identifiant les candidats au poste de Premier ministre, et les candidats pour le Conseil présidentiel.

Selon cette formule, chaque liste est soumise au vote en session élargie, si elle est approuvée par au moins 17 membres du forum (huit de l'Ouest, six de l'Est et trois de le sud).

Sur cette base, un maximum de quatre listes peuvent être soumises pour le scrutin final. Si l'une des listes remporte 60% du total des voix au premier tour, une autorité sera constituée sur cette base.

Et si aucune liste ne franchit ce seuil, les deux listes qui ont remporté le plus de votes passent à un second tour, lors duquel la liste gagnante doit obtenir plus de 50% des voix.