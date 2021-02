Algérie: Lancement de la plateforme du Fichier national du produit algérien

Alger — Le ministère du Commerce a procédé, mardi à Alger, au lancement de la plateforme du Fichier national du produit algérien, englobant toutes les données relatives aux produits, aux sociétés et aux secteurs d'activités.

Dans une allocution à l'occasion d'une journée d'information sur cet évènement, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a mis l'accent sur l'importance de cette plateforme en tant que "tableau de bord" à même d'aider à la prise de décisions stratégiques grâce à l'analyse des données disponibles.

Des décisions qui concernent la régulation de l'importation en fonction des capacités de production de chaque produit, l'évaluation des opportunités d'exportation dans chaque secteur, en ciblant les filières nécessitant la promotion et l'appui, la définition des régions de domiciliation des zones industrielles et logistiques et leur adaptation à la densité du tissu industriel et agricole.

Outre cette plateforme, le secteur du Commerce compte publier le premier Guide national du produit algérien à mettre à la disposition des ambassades algériennes pour connaitre les capacités de production dans chaque filière et oeuvrer à la promotion du produit algérien à l'étranger.

Lancement prochain du Fichier national des services

Par ailleurs, M. Rezig a fait état du lancement prochain du Fichier national des services, qui sera accessible via le site du ministère du Commerce et des instances y relevant avec les liens des divers Fichiers.

La plateforme du Fichier national du produit algérien regroupe, à ce jour, 8.371 sociétés et plus de 24.000 produits, selon les données présentées par le ministre.

Ces produits sont répartis entre le secteur industriel avec 7.339 sociétés et 22.251 produits, le secteur agricole avec 175 agriculteurs et 1.105 produits et le secteur de l'artisanat avec 857 artisans et 832 produits.

Pour la gestion de cette plateforme, le ministère a formé des agents et des cadres en charges de l'introduction des données et le recensement des entreprises au niveau de toutes les directions de wilaya et des inspections, a fait savoir M. Rezig.

Lire aussi: Bientôt un fichier national des produits fabriqués en Algérie

Les directeurs de wilayas ont été instruits de veiller à l'actualisation des données et informations relatives aux entreprises.

Le ministre a, dans ce cadre, invité les entreprises de production (industriels, agriculteurs et artisans) à se rapprocher des directions de commerce des wilayas pour s'inscrire sur la plateforme du Fichier national du produit algérien et pouvoir, ainsi, bénéficier de la campagne promotionnelle et des mesures de protection du produit national.

Il s'agit, en outre, d'un grand pas dans la consécration de la transparence économique et la garantie d'informations sur la structure du système commercial, économique et tertiaire, a-t-il ajouté.

Fruit des efforts du secteur du Commerce, avec la participation de toutes ses administrations, ce Fichier mettra à la disposition du CNES, des différentes institutions étatiques et des décideurs des informations et données fiables pour l'élaboration des stratégies à moyen et long termes.

Le ministre délégué auprès du ministre du Commerce chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, a, quant à lui, rappelé que la promotion des exportations était un axe majeur de la relance économique, nécessitant l'étude des problématiques de financement des importations, de l'insuffisance logistique et de la conformité aux normes de qualité, d'étiquetage et d'emballage.