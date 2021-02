Afrique: Riposte contre la Covid-19 - La RDC à la onzième place africaine

Le pays est cité dans le top 20 du classement des pays africains en matière de gestion de la pandémie, selon le dernier rapport de Lowy Institute. Cette étude évalue en quelque sorte l'efficacité du plan de riposte anti-coronavirus.

La deuxième vague de coronavirus donne du fil à retordre aux autorités africaines. Selon les chiffres les plus récents, la région aligne actuellement plus de 3,5 millions de cas confirmés à ce jour. L'on parle de plus de 1,4 million de cas diagnostiqués à ce jour en Afrique du Sud, le pays le plus touché de la région. Dans le domaine particulier de la riposte anti-coronavirus, les stratégies nationales diffèrent d'un pays à l'autre. Pour les auteurs de l'étude de Lowy Institute, certains pays semblent visiblement « mieux préparés que d'autres à faire face à la pandémie ». C'est le cas du Rwanda qui occupe la première place africaine et le sixième rang mondial en matière de gestion de la pandémie de Covid-19.

Dans l'ensemble, cette étude couvre un total de 98 pays dans le monde, dont 20 en Afrique. Analysant la capacité de chaque État à répondre efficacement à la pandémie sur la base des données publiques comparables, elle permet ainsi de mettre en exergue la manière dont les pays, classés en grandes catégories par régions, systèmes politiques, taille de la population et développement économique, ont géré à ce jour la pandémie suite à leur centième cas confirmé, note le document. Si le Rwanda tire le plus grand avantage comparatif de l'instauration très tôt d'un confinement strict et plusieurs autres mesures restrictives en vue de limiter la propagation de la maladie tout en testant massivement la population, plusieurs autres pays africains sont cités pour leurs bonnes performances.

Pour le top dix africain, outre le pays des mille collines, il y a le Togo (15ème place mondiale), la Tunisie (21ème ), le Mozambique (26ème ), le Malawi (27ème ), la Zambie (29ème ), l'Ouganda (30ème ), la Côte d'Ivoire (34ème ), le Sénégal (36ème) et le Zimbabwe (38ème ). Quant à la RDC, elle se positionne à la onzième place africaine et 39ème place mondiale. L'Afrique du Sud, le pays africain le plus affecté, vient en dernière position en Afrique et occupe la 82ème place mondiale.

Classement des pays africains en matière de gestion de la pandémie de covid-19 selon le Lowy Institute

Rang (Afrique)

Pays

Rang (mondial)

Score sur 100

1

Rwanda

6ème

80,8

2

Togo

15ème

72,8

3

Tunisie

21ème

66,7

4

Mozambique

26ème

60,2

5

Malawi

27ème

60,2

6

Zambie

29ème

59,8

7

Ouganda

30ème

59,7

8

Côte d'Ivoire

34ème

57,9

9

Sénégal

36ème

55,9

10

Zimbabwe

38ème

54,9

11

RDC

39ème

54,9

12

Madagascar

40ème

54,2

13

Ghana

41ème

53,8

14

Ethiopie

46ème

49,1

15

Kenya

48ème

48,2

16

Nigeria

49ème

47,4

17

Namibie

57ème

42

18

Maroc

68ème

37,1

19

Libye

77ème

31,7

20

Afrique du Sud

82ème

25,4