Congo-Brazzaville: Musique - L'artiste musicien Syk'n signe un maxi single

Intitulé « Ba Lobi », le maxi single du rappeur Syk'n a été présenté le 30 janvier à Pointe-Noire, au cours d'une conférence de presse en compagnie de Gildas Bakala, de Prescom Media, représentant Talie La Bomba, directrice adjointe de Sambi Production et Marie Danielle de LBS Services.

Composé de six titres à savoir « Dans la bouteille », « je n's8 pas là-bas », (ba lobi), « Like this », « Parano », « Milou » et le bonus That the way it is (TTWII) Feat Big Tyger, l'opus réalisé dans des conditions électro acoustiques impeccables précède la sortie de l'album "Dans mon élément", selon Syk'n.

« Ce produit est une passerelle entre ce qui a déjà été fait et l'album qui va arriver », a expliqué Gildas Bakala, ajoutant que le support physique de l'EP est disponible à la Fnac, chez Fula Ngenge à Brazzaville et à Prescom Media et dans certains points relais de vente en plus du support digital également disponible sur les plateformes légales de téléchargement.

Le maxi single de Syk'n allie plusieurs genres le rap, le rnb, l'afrop pop, des genres qui matérialisent la polyvalence de l'artiste. « Dans mes œuvres, je m'inspire du monde. Mon champ d'inspiration est très large, du plus censé au plus insensé, j'explore tout. Je ne m'enferme pas dans un style ou un genre particulier. Je peux donc faire le rap, la salsa ou tout autre genre qui m'inspire. Il en est de même pour les thèmes que je développe », a-t-il signifié.

« Ba Lobi » est une chanson qui ne laisse personne indifférente. « Je suis contre les préjugés. En effet, le fait de faire la musique a toujours été pris négativement dans mon entourage. Les gens assimilent les musiciens à des marginaux. Pour certains, la musique est réservée à une certaine classe sociale. Ce qui n'est pas exact. A travers cet opus, je veux simplement briser cette barrière. On ne peut donc pas parler de rang social ou classe sociale en musique car nous sommes tous des êtres humains... », a lancé l'artiste.

Un programme de promotion de l'œuvre de l'artiste a été élaboré, a fait savoir Gildas Bakala.

Concernant les difficultés auxquelles les artistes sont confrontés en cette période de Covid-19, Syk'n a confié : « Cette période nous impose de nouveaux comportements dans notre façon de voir les choses. En attendant que les choses reviennent à la normale, l'on doit adapter notre façon de travailler au contexte en faisant recours aux réseaux sociaux et internet pour être en communion avec les fans, les consommateurs. Nous sommes obligés d'adapter notre comportement à la réalité de Covid-19 ».

Signalons que c'est depuis 1999 que Syk'n fait de la musique.