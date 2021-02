Congo-Kinshasa: Enseignement - La reprise des activités académiques autorisée dans treize provinces

Il s'agit des quatre entités qui ne sont pas touchées par la covid-19 et de neuf autres qui n'ont pas notifié des cas depuis plus de quatorze jours.

Dans une note circulaire, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Thomas Luhaka, autorise la reprise des activités académiques dans treize provinces sur les vingt-six que compte le pays. Dans ce nombre, quatre de ces provinces ne sont pas touchées par la covid-19 alors que neuf d'entre elles n'ont pas notifié des cas depuis plus de quatorze jours.

Les entités concernées par la reprise des enseignements en présentiel sont les provinces de Maï-Ndombe de Mongala, de Lomami, de Sankuru, toutes quatre non affectées, ainsi que de Kwango, de Kwilu, de Sud-Ubangi, de Kasaï, de Kasaï-Central, de Tshuapa, de Maniema, de Tanganyika et de Haut-Lomami.

Les autres provinces dont le nombre de cas sont en hausse continuelle doivent encore attendre.

Il est rappelé que cette décision du ministre de l'ESU a été prise après des réunions avec tous les partenaires ainsi que les services concernés dans la riposte contre la pandémie à coronavirus dont la deuxième vague avait conduit à la suspension des activités académiques depuis le 18 décembre 2020.

Selon cette décision du ministre Thomas Luhaka, la reprise d'enseignements est graduelle. Pour l'année académique 2020-2021 débutée en mi-décembre 2020, le feu vert pour le début des cours avait été donné aux provinces non affectées par la covid-19 et à celles qui n'ont pas notifié des cas les 14 derniers jours (Du 7 au 21 janvier). Alors que pour l'année académique 2019-2020, la reprise des délibérations et l'organisation des défenses des mémoires et des soutenances de thèses de doctorat sont autorisées pour toutes les provinces. Mais seules les provinces non touchées par la covid-19 et celles n'ayant pas enregistré de cas les quatorze derniers jours peuvent organiser des sessions d'examens pour clôturer l'année.