Cameroun: Attaques de Mbengwi, Matazem et Mozogo - La Commission des droits de l'Homme condamne

Dans un communiqué de presse signé par le président par intérim, James Mouangue Kobila, cet organe s'insurge contre la barbarie des sécessionnistes et de la secte terroriste Boko Haram.

Nouvelle année, ancienne méthode. Tel est, à n'en point douter, le leitmotiv des bandes armées qui infligent la mort et la désolation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. A leurs actes barbares s'ajoutent les exactions de la secte terroriste Boko Haram, dans l'Extrême-Nord. Depuis le début du mois de janvier 2021 en effet, l'on note des attaques à répétition à la fois contre les populations civiles, les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité. Mbengwi le 6 janvier (cinq morts), Matazem le 8 janvier (cinq morts) et Mozogo le 8 janvier (13 morts). D'autres incursions ont été enregistrées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, avec à chaque fois des victimes civiles

Ces crimes ne pouvaient laisser indifférente la Commission nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (Cndhl). Laquelle a publié un communiqué de presse signé de son président par intérim, James Mouangue Kobila, le 20 janvier dernier. Après les avoir énumérées, la Commission relève que « ces attaques des terroristes sécessionnistes et de Boko Haram constituent de graves violations des droits de l'Homme, notamment du droit à la vie, du droit à l'intégrité physique et morale, du droit à la sécurité, du droit de propriété ainsi que du droit à l'éducation, droits reconnus et protégés par la Constitution ainsi que par les instruments régionaux et internationaux des droits de l'Homme ».

De ce fait, celle-ci « condamne avec la dernière énergie ces atrocités qu'aucune circonstance ne saurait justifier ». Des atrocités qui traduisent une défiance récurrente des insurgés à l'égard de l'Etat, « en dépit de la longue série de réponses pertinentes apportées par le gouvernement aux revendications légitimes des populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, y compris les mesures tendant à rétablir la paix et à reconstruire ces deux régions. Malgré tout, une main reste tendue à ces bandes armées qui sévissent dans ces deux régions afin qu'elles mettent un terme aux souffrances qu'elles infligent aux populations. Plus globalement, à l'Extrême-Nord comme dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, la Cndhl encourage les populations à collaborer pleinement avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité.