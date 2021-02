Mauritanie: Le ministre de la défense inaugure un centre de simulation opérationnelle au Collège de Défense du G5

Nouakchott — Le ministre de la Défense nationale et président du Conseil des ministres de la Défense du Groupe des Cinq pays du Sahel, M. Hanena Ould Sidi, a supervisé aujourd'hui, mardi Nouakchott, au siège du Collège de Défense du G5 Sahel l'inauguration d'un centre de simulation opérationnelle relevant du collège précité.

Ce centre, réalisé dans le cadre de la coopération entre le Collège et la Direction de la coopération militaire et sécuritaire en France, permettra de dispenser la formation académique et militaire requise dans le contexte du G5 Sahel, conformément aux dernières normes techniques en vigueur dans ce domaine.

La cérémonie organisée à cette occasion, a été marquée par un exposé sur le Collège de défense du Groupe présenté par le Directeur de cette institution, le général de division Ibrahim Vall Ould Cheibani, et un autre sur le nouveau centre et les missions qui lui sont assignées dans le cadre de la formation et de l'entraînement des militaires dans les pays du G5, présentés par le directeur du centre, le commandant ingénieur Mohamed Salem Beheit.

Le ministre de la Défense nationale, accompagné du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Meguett et leur délégation, ont visité les différentes ailes du nouveau centre, où des explications détaillées leur ont été présentées sur l'apport qualitatif attendu du centre pour compléter la formation académique et militaire dans les pays du groupe.

Dans son discours pour l'occasion, le directeur du collège a remercié la France, et à travers elle tous les Etats membres de l'Union européenne et d'autres partenaires, pour leur coopération fructueuse, constructive et multiforme avec le Collège d'une part et les pays du groupe, en particulier dans les domaines militaire et sécuritaire.

Il a ajouté que la mise en place de ce Centre constituera un complément qualitatif à la formation académique du collège en raison des facilités et du flux d'informations qu'il fournira aux stagiaires, ce qui aidera la force conjointe des pays du groupe à promouvoir, en permanence, les capacités et les compétences de leurs militaires dans tous les domaines.

Le directeur du Collège de défense du G5 a précisé que la simulation est devenue une nécessité dans la formation et l'entraînement militaires en raison des facilités qu'elle offre aux stagiaires, pour l'acquisition des connaissances scientifiques ou du temps qu'elle permet de gagner sans compter la fourniture des moyens.

De son côté, l'ambassadeur de France accrédité auprès de notre pays, SEM. Robert Moullié, a expliqué que ce centre offrira de nombreuses opportunités de formation, d'entraînement militaire notamment pour les pays du groupe et en permanence dans les domaines militaire et sécuritaire.

Le diplomate français a renouvelé l'engagement permanent de son pays à soutenir les pays du groupe, en particulier dans les domaines militaire et sécuritaire, saluant à cet égard le rôle pivot que la Mauritanie a joué dans la mise en place du G5 Sahel et dans la construction du Collège de défense communautaire et d'autres programmes de coopération et d'intégration dans son aire géographique.

L'ambassadeur de France a salué la coopération des États-Unis d'Amérique, des Émirats arabes unis, du Royaume d'Arabie saoudite, de la République arabe d'Égypte et d'autres partenaires avec les pays du groupe.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence des ambassadeurs du Mali, de l'Espagne et de l'Allemagne et des attachés militaires d'ambassades de pays frères et amis accrédités dans notre pays.