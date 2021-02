Afrique: Intégration africaine - La BAD soutient la Zlecaf

La Bad considère que l'intégration régionale, associée à de fortes perspectives de croissance et tirant profit de l'atout d'une population jeune et du dynamisme des villes, sera un véritable levier de renforcement du potentiel économique de l'Afrique.

L'intégration régionale fait partie intégrante du mandat du groupe de la Banque africaine de développement (Bad) depuis sa création. Elle figure en bonne place parmi les cinq priorités opérationnelles de l'institution. Dans un communiqué publié le 2 février et faisant le récapitulatif de ses actions en faveur de l'intégration africaine, la Bad rappelle qu'elle s'est pleinement investie pour l'avènement d'une Zone de libre-échange continentale (Zlecaf), afin que les pays puissent bénéficier des opportunités offertes par un large marché régional et des retombées d'un commerce intrarégional stimulé. L'entrée en vigueur effective de la Zlecaf, le 1er janvier 2021, devrait renforcer la croissance économique et accélérer l'industrialisation, explique la Banque dans sa Revue annuelle de l'efficacité du développement (Raed) 2019 parue en décembre 2020.

À ce titre, le soutien de la Banque aux pays et aux Communautés économiques régionales (Cer), dans le cadre de sa priorité « intégrer l'Afrique », renforce la mise en œuvre de ses quatre autres grandes priorités opérationnelles, à savoir nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique et l'alimenter en énergie, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations en Afrique. L'institution panafricaine de développement a soutenu le processus de négociation de la Zlecaf et s'est engagée à accroître son appui dans le cadre de sa mise en œuvre.

La Bad rappelle qu'elle a déjà accordé un don de 4,8 millions de dollars américains à la Commission de l'Union africaine pour financer le projet d'appui institutionnel pour la mise en œuvre de la Zlecaf. Cet appui contribue à la mise en place complète d'un Secrétariat durable et efficient chargé de la mise en œuvre de l'accord. La Banque fait savoir que d'importants investissements ont été réalisés pour accélérer les échanges intra-africains. À titre d'exemple, environ 390 kilomètres de routes transfrontalières ont été achevés pour la seule année 2018. Dans ce domaine, la Bad a privilégié de grands projets intégrateurs comme le pont transgambien, encore appelé « pont de la Sénégambie », qui relie le Sénégal à la Gambie.

Outre la nette accélération des échanges commerciaux intra-africains, ces investissements dans des niches ciblées sur l'intégration africaine « consolident » la compétitivité des économies africaines. La contribution de la Banque à l'intégration africaine se mesure également à travers la production et la connectivité électriques. Pour la seule année 2018, l'institution panafricaine a construit 480 kilomètres de ligne de transport d'électricité auxquels s'ajoutent 2430 autres kilomètres de ligne de distribution. Ainsi, près de 570 000 personnes ont pu être raccordées à l'électricité.

Par ailleurs, au moins un million et demi d'opérateurs économiques et d'hommes d'affaires ont bénéficié, sur l'ensemble du continent, des financements du secteur privé de la Bad en 2018. En 2019, près de 67,9 milliards de dollars d'engagements financiers ont été enregistrés lors de la seconde édition du Forum de l'investissement en Afrique (Aif, en anglais), soit une augmentation de 44 % par rapport à 2018. Les dividendes de l'intégration régionale devraient, à terme, permettre à l'Afrique de se nourrir elle-même alors qu'elle importe actuellement plus de 30 milliards de dollars en produits alimentaires chaque année.