Angola: Kwenda profitera à 700 mille familles en 2021

Luanda — Le programme de transferts monétaires sociaux Kwenda prévoit de dépenser cette année 15,3 milliards de kwanzas en aide à environ 700 mille familles défavorisées, a déclaré ce mardi à Luanda, la ministre d'État aux Affaires sociales, Carolina Cerqueira.

S'exprimant lors d'une conférence de presse sur la phase globale du programme Kwenda, la ministre a ajouté que le programme était évalué à 420 millions de dollars US, dont 320 millions USD sont un prêt remboursable de la Banque mondiale et 100 millions USD du Trésor national mis en œuvre au cours de la période 2019-2023.

Pendant la durée du programme, mis en œuvre par le gouvernement angolais en partenariat avec la Banque mondiale (BM) et exécuté par le Fonds d'appui social (FAS), il est prévu de soutenir 1,608 million de ménages.

L'idée est de réduire la pauvreté dans laquelle se trouvent les familles nécessiteuses.

Selon les données, 342.036 ménages ont été enregistrés jusqu'au 31 décembre 2020.

Parmi les composantes du programme figurent le transfert d'argent, l'inclusion numérique, la municipalisation de l'action sociale et le registre social unique.

Selon la ministre d'État, le projet Kwanda a jusqu'à présent été mis en œuvre dans 17 des 18 provinces du pays (à l'exception de Uíge), représentant 24 municipalités, 101 communes, 2829 villages et quartiers. L'objectif est d'atteindre plus d'un million de ménages.

Carolina Cerqueira a souligné l'amélioration du bien-être social des familles, l'autonomisation et les conditions socio-économiques en tant qu'avantages fournis aux ménages.

Selon la ministre, Kwenda se présente comme le programme social le plus soutenu et le plus complet, sachant que sa pérennité permet une mobilisation sociale dynamique pour mettre fin à la pauvreté de la grande partie de la population angolaise.

«Les bénéfices qui découlent de sa mise en œuvre devraient, à moyen terme, réduire les privations des enfants, améliorer leur bien-être général, leur éducation, leur santé, leur sécurité alimentaire, leur productivité et leur capacité à contribuer lorsqu'ils atteignent l'âge scolaire», a renchéri Carolina Cerqueira.

Elle a souligné qu'il s'agissait d'un programme de vision de l'avenir, car investir dans les enfants ne change pas seulement leur vie, mais génère des revenus élevés dans les communautés et ses avantages peuvent aider à améliorer la situation des familles et de leurs ménages, en protégeant les plus vulnérables contre les niveaux élevés de pauvreté et de privations.

La ministre a indiqué que le programme visait également à aider à éliminer la stigmatisation sociale associée aux programmes de prestations et à éviter l'exclusion, garantissant plus de cohésion sociale et un soutien public efficace à la protection sociale.

