Burkina Faso: Soutenance - Joël Zabsonré démontre les failles des applications de transfert d'argent

Etudiant à l'Université Ouaga I, Professeur Joseph Ki Zerbo, Joël Zabsonré a soutenu son mémoire de master II le lundi 18 janvier 2021 à Ouagadougou, sous le thème « Violation de sécurité par retro-ingénierie d'applications Android critiques au Burkina Faso ». Le travail a été sanctionné par la note de 17/20 avec une mention très bien.

Pour l'obtention de son master II en système d'information et réseau(SIR) au département d'informatique de l'UFR/SSEA, l'étudiant Joël Zabsonré a présenté le fruit de sa recherche sur le thème « Violation de sécurité par retro-ingénierie d'applications Android critiques au Burkina Faso » devant un jury le 18 janvier 2021 à l'Université Ouaga I, professeur Joseph Ki Zerbo. A travers ce thème, il a démontré que les applications mobiles mises en place par les sociétés présentent des quelques vulnérabilités.

Le travail a été bâti sur les applications « orange money et Coris money ». Selon lui, il existe bien des failles car les recherches ont démontré la possibilité d'avoir accès au téléphone des utilisateurs, ensuite détourner leurs argents. « Il suffit d'envoyer une application malicieuse au demandeur basé sur la confiance de l'entreprise. En arrière -plan, on insère notre code malicieux à l'intérieur pour voir le fonctionnement et exploiter les vulnérabilités de l'application » a-t-il expliqué. A l'entendre, une fois cela fait, l'on peut détourner de l'argent via ce portable pour l'envoyer sur autre compte. « Mieux on peut avoir accès au mot de passe de l'utilisateur, vérifier le solde et lire ses messages. Ainsi, on peut avoir assez d'informations sur la personne pour lui nuire, si on le désire » a- souligné l'impétrant.

Pour lui, en choisissant de décrypter ce sujet, il s'agit non seulement de proposer des notes aux entreprises concernées pour qu'elles puissent faire beaucoup plus attention quant à l'aspect sécuritaire de leurs applications Android et aussi de sensibiliser et interpeller les utilisateurs de ces applications à être très prudent au moment de l'installation. Le Jury a sanctionné son travail sur une note de 17/20 avec la mention très bien.