Guinée: Labé - Un fournisseur d'armes présumé arrêté au lendemain de l'agression du conducteur de taximoto à Sannoun

Moins de 48 h après 'agression d'un conducteur de taxi moto au niveau de la sous préfecture de Sannoun, les complices de l'agresseur se font identifiés de plus en plus. Copieusement battu par une foule ivre avant de se faire soigner et conduire au violon de la gendarmerie, l'agresseur du dimanche est vite passé à table pour preuve que les lignes bougent à en croire Thierno Abdourahmane Diallo responsable syndical des taxis motos.

« ... Effectivement, il y a eu des nouvelles, vous étiez informé qu'on a pris le gars qui a voulu assassiner notre conducteur de taxi, lui aussi est venu dénoncer u autre soi disant que c'est ce dernier qui leur fourni des armes. Hier, avec les services de sécurité on a mis la main sur lui, il est à la gendarmerie... »

Après une première enquête de routine, il s'avère que l'agresseur et sa victime se connaissaient et qu'ils habitent le même quartier Daka mai dans des secteur différents et ils avaient même fait une sortie ensemble.

Pour rappel, en 2019, au moins 4 conducteurs de taxis avaient perdu la vie dan des attaques similaires et pas un n'en a succombé en 2020 malgré la récurrence des attaques sur la corporation, des attaques parfois impulsées par des conducteurs de taxis contre leurs pairs.