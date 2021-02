Madagascar: Gestion de Covid-19 - Madagascar devant le Japon, la France et les États-Unis

Madagascar est classé parmi les quarante pays au monde qui se sont mieux préparés à faire face à l'épidémie de coronavirus. Le pays devance des puissants pays économiquement.

Prouesse. Madagascar figure dans la liste des douze meilleurs pays en Afrique et des quarante meilleurs pays dans le monde, à avoir géré efficacement l'épidémie de Covid-19. C'est ce que révèle l'Indice de performance Covid-19, établit par Lowy Institute, un think-tank australien, publié, récemment. Notre pays dépasse de très loin des pays très avancés en matière d'infrastructures et d'équipements médicaux, ainsi qu'en matière de ressources humaines, comme le Japon, la France, ou les États-Unis. Ces deux derniers pays sont en derniers de la liste, dans ce rapport publié par Lowy Institute.

L'étude a couvert quatre vingt dix-huit pays dont des données étaient disponibles. Lowy Institute s'est basée sur six critères: nombre de cas confirmés et de décès confirmés, le nombre de cas confirmés et de décès confirmés par million de personnes, des cas confirmés en proportion de tests et le nombre de dépistages effectués pour mille habitants.

Depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus, au mois de mars 2020, Madagascar recense deux cent quatre vingt-et-un décès, dix-neuf mille cas positifs et dix-huit mille personnes guéries. L'épidémie a commencé, presque en même temps, à Madagascar et aux États-Unis. Mais chez cette première puissance économique mondiale, quatre cent quarante trois mille personnes ont succombé à cette maladie, dans la même période, dont deux mille, aux dernières vingt-quatre heures.

Le salut avec le CVO

Comment Madagascar en est-il arrivé à ce stade ? Forcément, par la réactivité du gouvernement malgache, face à l'apparition de cette épidémie. Avant même que des cas soient recensés à Madagascar, des dispositifs ont été mis en place dans les ports et les aéroports internationaux, pour éviter tout risque de propagation de la maladie. Des hôpitaux ont été préparés pour recevoir des cas. Et aux premiers cas confirmés, les épicentres de l'épidémie ont été confinés, les gestes barrières ont été appliqués. Ceux qui ne respectent pas les gestes barrières sont soumis à des travaux d'intérêt général. Un centre de commandement opérationnel Covid-19 (CCOC) avait été mis en place pour coordonner les différentes mesures prises et appliquées, afin de maîtriser la propagation du virus. Tous se sont impliqués dans cette lutte. Les militaires, entre autres, se sont mobilisés pour appuyer le ministère de la San té publique dans la recherche des cas actifs, voire, dans la prise en charge des cas.

Le chef d'État, Andry Rajoelina s'est beaucoup investi dans la lutte contre la Covid-19. En se basant sur le savoir-faire des chercheurs malgaches, une tisane préventive à base d'artémisinine contre la Covid-19, le Covid-organics (CVO) a été produit et distribué à des millions de personnes. Ceci aurait permis la protection et la guérison de plusieurs milliers de malgaches. Une usine pharmaceutique malgache, le Pharmalagasy, a été ouverte pour fabriquer des médicaments pour le traitement du coronavirus, notamment, la version gélule du CVO qui est déjà disponible dans les pharmacies.

Ce résultat probant ne garantit pas une totale « immunité ». D'ailleurs, la note qu'a obtenu Madagascar est juste la moyenne: 54,2 sur 100. La Nouvelle Zélande, en tête de liste, a obtenu le score de 94,4 sur 100 et le Rwanda, classé sixième, a une note de 80,8 sur 100. Plus d'efforts doivent être déployés, surtout en cette recrudescence de l'épidémie de coronavirus, alors que dans la communauté, les gestes barrières ont tendance à se relâcher sérieusement.