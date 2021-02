Cote d'Ivoire: Législatives du 6 mars 2021 à divo-sous-préfecture - maitre Bertin Zéhouri explique pourquoi il est candidat

Maitre Bertin Zéhouri, notaire, enseignant des Universités et candidat aux élections législatives du 6 mars 2021 dans la circonscription de Nebo, Didogo, Ogoudou, Chiepo et Divo sous-préfecture a reçu le Samedi 30 Janvier 2021 à Kpatasso (Chiepo) les vœux de nouvel an des populations du Loh-Djiboua.

Saluant la mobilisation des populations venues de toute la région du Loh-Djiboua, il s'est engagé à œuvrer davantage pour leur assurer un bien-être et a donné les raisons qui ont motivé sa candidature aux élections législatives du 6 mars 2021.

« Notre volonté de nous présenter aux élections législatives s'inscrit toujours dans le cadre de la défense et du porte-voix des populations, nos parents que vous êtes. Je suis candidat aussi pour promouvoir et défendre des lois pour vous, défendre les populations, et dénoncer par ailleurs celles qui les retiennent dans une posture d'esclaves et de sous hommes.» a dit celui qui est surnommé "le flambeau".

Les populations ont présenté leurs voeux à Me Zehouri, et lui ont exprimé leur gratitude pour sa détermination à leur côté. Elles ont également réitéré leur soutien à la candidature du Président de de l'Observatoire pour le développement, l'amitié et la prospérité Côte d'Ivoire (ODAP-CI) pour les élections législatives du 06 Mars prochain.

Cette cérémonie a été également marquée par une série de distinction des membres de l'ODAP-CI qui se sont distingués par leur travail. Ils ont été élevés au rang de Chevalier, Officier et Commandeur dans l'ordre du Flambeau. Bien avant, le vendredi 29 Janvier 2021, le Président de l'ODAP-CI, a prié avec la communauté musulmane de Hermakono-Garo. Il y a fait un don pour la construction de la mosquée.