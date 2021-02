Afrique: Chan 2021 (Demi-finale) - Un « Lion » va mourir

Qui des Lions indomptables du Cameroun et des Lions de l'Atlas du Maroc dira adieu à la 6e édition du Chan 2021 ? Réponse ce 3 févrirer à partir de 19h au stade omnisports de Limbé qui abrite la 2e demi-finale de la compétition entre le Cameroun et le Maroc. Incontestablement l'affiche de ce dernier carré, le duel entre le champion en titre et le pays organisateur devra tenir toutes ses promesses. Une rencontre explosive, selon les entraîneurs des deux équipes.

«Les deux équipes ont pris l'élan qu'il faut pour arriver à ce stade de la compétition et je crois que l'on doit se concentrer sur la performance technico-tactique. Le Cameroun est un adversaire costaud et féroce. Je m'attends à un match difficile et de haut niveau. Mes joueurs sont prêts mentalement pour donner une bonne prestation du football marocain. Il y a de l'entraide, de la maturité au sein du groupe. Ils sont prêts à défendre le titre gagné il y a trois ans», a déclaré Houcine Ammouta, l'entraîneur du Maroc.

Pour Martin Mpilé, l'entraîneur des Lions indomptables, le seul mot d'ordre pour son équipe à ce stade de la compétition, c'est disputer la finale. Il estime d'ailleurs avoir tout mis en œuvre pour atteindre cet objectif attendu par tout le peuple camerounais

«Nous avons mis en place des mécanismes pour que le Maroc ne se sente pas à l'aise. Nous avons la ferme intention de jouer la finale. Nous ne sommes plus en phase de poules où on dira qu'on va jouer un match et se rattraper après. Maintenant, ça passe ou ça casse. Donc, on va tout donner et nous souhaitons que la victoire soit de notre côté», a-t-il déclaré.

Dans l'autre demi-finale, la Guinée défiera le Mali à 15h au stade Japoma de Douala. Deux demi-finales qui devaient se dérouler sous le regard d'Ahmad Ahmad. Le président de la Caf a été réhabilité par une décision du Tas. Par ailleurs, le remplissage des stades à un taux de 25% a été maintenu par la Caf pour le reste de la compétition.