Sénégal: Informations sur le contenu du patrimoine d'Idrissa Seck - L'Ofnac apporte des précisions

L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac) a réagi, mardi, suite aux informations relayées par des journaux et certains sites internet de la place sur des biens qui seraient contenues dans la déclaration de patrimoine du président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Idrissa Seck. Et c'est pour préciser que ces informations « n'engagent que leurs auteurs et ne sauraient émaner de ses services ».

A travers un communiqué de presse parvenu à Lesoleil.sn, la cellule de Communication de l'Ofnac rappelle que « les déclarations de patrimoine sont traitées dans le respect de la stricte confidentialité qui les caractérise ». Et, « les personnes qui sont préposées à la réception et à la conservation de ces documents sont toutes assermentées et les procédures mises en place en la matière, ne permettent aucune violation des données personnelles des assujettis », selon toujours les services de Seynabou Ndiaye Diakhaté.

« Idrissa Seck a personnellement effectué sa déclaration de patrimoine, vendredi dernier, auprès de Ofnac, conformément aux exigences de la loi numéro 2014-17 du 02 avril 2014 relative à la déclaration de patrimoine et de son décret d'application en date du 12 novembre 2014 », informait la cellule de communication de son parti, Rewmi, dans une note transmise à la presse. S.G