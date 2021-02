Madagascar: Art - Maminiaina Rasoamanana signe sa première exposition

Maminiaina Rasoamanana fait un bond en avant à travers sa première exposition.

Artiste-peintre autodidacte, Maminiaina Rasoamanana se dévoilera à travers sa toute première exposition. Du 6 au 20 février, deux sculptures, 14 tableaux et 15 de ses photographies trôneront à la maison d'Art à Antaninandro. Durant cette exposition, il présentera une dizaine de toiles déclinées sous de multiples techniques, que ce soit du pouring, collage ou sculpture en jouant avec divers types de supports dont le bois, le carton, les tissus en jute... D'autre part, le jeune homme dévoilera également ses clichés photographiques en noir et blanc.

Comme tout artiste de son âge, en devenir, les grandes personnalités à l'instar de Pierrot Men sont les modèles à suivre. Engagé, il décrit de façon artistique la nature et la culture malgache à travers ses œuvres. Une optique qui se traduit par le biais du "recycl'art" et les textes descriptifs, à l'exemple de « Voajanahary », la peinture à l'huile sculptée sur carton qui renvoie au masque africain et qui rappelle notre origine et notre attachement à la terre mère. Le tableau montre nos richesses naturelles et notre identité culturelle qui est de respecter et de ne faire qu'un avec la nature. Une exposition montrant un patchwork artistique mêlant plusieurs disciplines en accord parfait.

Natif d'Antananarivo, le jeune homme plonge dans le monde de l'art depuis sa tendre enfance. Passionné de dessin depuis son plus jeune âge, il s'est tourné vers la photographie en 2008. Pour lui, la peinture et la photographie sont un moyen d'expression où il se laisse emporter par la créativité en utilisant plusieurs médiums et matières dans ses compositions. « La récupération est un grand sujet pour moi, comme les sacs en jute, les chutes de bois précieux, les vieilles pièces de monnaie, les cartons », relate-t-il. « Je travaille aussi sur plusieurs sortes de support selon mes inspirations.

Mon but est la conscientisation de l'humain, de la valeur de la biodiversité qu'il faut préserver à travers des œuvres lyriques en utilisant plusieurs techniques et médiums de peinture. Par ailleurs, je suis un adepte du noir et blanc et du recycl'art, qui constituent un aspect de ma personnalité artistique », continue-t-il.