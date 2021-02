Sénégal: Lutte contre les inondations à Keur Massar - Démarrage effectif des travaux de la 2ème phase du Progep

La phase 2 du Projet de gestion des eaux pluviales et du changement climatiques (Progep), dans sa phase d'urgence, a effectivement démarré. C'est le constat fait par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires. Hier, Oumar Guèye a effectué une visite sur les chantiers, sis à la forêt classée de Mbao.

À la suite des fortes inondations qui avaient provoqué d'énormes dégâts à Keur Massar, le Chef de l'État avait promis un programme spécial pour régler de manière définitive les contraintes liées aux inondations dans cette collectivité territoriale et environs. La matérialisation de cette promesse est en train de prendre forme avec le démarrage, depuis le 16 janvier dernier, de la deuxième phase du projet de gestion des eaux pluviales (Progep) et du changement climatique. C'est pour constater de visu l'effectivité de ce démarrage que le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des territoires, Oumar Guèye, accompagné du directeur général de l'Agence de développement municipal (Adm), d'une palette d'officiels et de l'administration territoriale, a visité les chantiers, sis à la forêt classée de Mbao.

Sur place, on peut constater tout un arsenal de matériaux et de matériels utilisés dans la réalisation des travaux, y compris des grues et autres bennes faisant partie de l'énorme logistique des deux entreprises contractantes que sont Henane Chine et une autre spécialisée dans le bâtiment et les travaux de terrassement.

Le Directeur général de l'Adm, Cheikh Issa Sall, révèle qu'au total, 6 bassins d'écrêtage et de régulation des flux d'eau qui viennent de l'intérieur de Keur Massar seront réalisés. À cet effet, un linéaire de 1,3 km sera fait par l'entreprise Cstp et 3 km par Henane Chine. Des routes en pavés seront construites au-dessus des canalisations. Une fois les travaux terminés, même les zones qui jouxtent Keur Massar comme Keur Aladji Paté, les Hlm, etc., seront à l'abri des inondations. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la phase d'urgence dont la durée sera moins longue que le délai contractuel.

Cheikh Issa Sall estime que le choix des bassins versants à réaliser dans la phase 2 du Progep permet de régler le problème de manière efficace de sorte à éviter de se contenter de déplacer le problème. «Les eaux seront drainées suivant un système gravitaire», a déclaré le Dg de l'Adm, qui renseigne que les ouvrages coûtent cher, mais c'est le prix à payer pour régler définitivement la problématique liée aux inondations plutôt que de recourir à des solutions palliatives. Enfin, il informe que les travaux vont prendre en compte toute la zone de Mbao et de Keur Massar.

OUMAR GUÈYE, MINISTRES DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

« Les travaux seront terminés en fin mai 2021 »

Le ministre des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, Oumar Guèye, a rappelé que dans la phase d'urgence de ce projet, 15 milliards de FCfa ont été mobilisés dans le cadre du Budget consolidé d'investissement (Bci). Selon lui, il a été demandé aux entreprises dont les appels d'offres ont été retenus que les travaux prévus dans la phase d'urgence doivent être terminés à la fin du mois de mai afin qu'on puisse drainer les eaux pluviales de Keur Massar et soulager ainsi la population.

Le ministre s'est dit rassuré de ce qu'il a vu sur les chantiers. Il estime que c'est la synergie des actions de tous les services impliqués dans ce projet, mais aussi des entreprises et de l'administration locale qui est à l'origine de cette performance. Cependant, Oumar Guèye considère qu'il faut un suivi rapproché afin que les engagements pris par les deux entreprises consistant à travailler 24h sur 24 puissent être respectés. « Si trois équipes se relaient tous les jours, nous sommes persuadés que les travaux de cette phase d'urgence pourront être terminés fin mai », espère-t-il.

En ce qui concerne la deuxième promesse relative à l'érection de Keur Massar en département, le ministre a révélé que le processus évolue dans le bon sens et que toutes les parties concernées participeront aux concertations qui sont déjà en cours. Il a rassuré que le moment venu, le gouvernement communiquera sur la question.