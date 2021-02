Sénégal: Meurtre de la famille Diol à Denver - L'étau se resserre autour des présumés auteurs de l'incendie

Nouveaux rebondissements dans l'enquête sur la sordide affaire de l'incendie criminel de Denver, aux Etats-Unis, ayant causé la mort de 5 membres d'une même famille sénégalaise.

En effet, les autorités judiciaires américaines ont décidé, mardi, que les deux suspects, âgés de 16 ans, seront jugés comme étant des adultes. Bientôt, leur identité et les informations sur leurs liens avec l'affaire seront accessibles au grand public, selon la presse américaine. Celle-ci renseigne, en outre, que les sanctions risquent d'être plus sévères en cas de condamnation au vu des charges retenues contre eux.

Le chef de la police de Denver, Paul Pazen, déclarait, mercredi dernier, que 28 chefs d'accusation ont été retenus contre les suspects (deux sont âgés de 16 ans et l'un a 15 ans).

Même si l'identité des trois adolescents n'a pas été dévoilée par la police américaine, depuis leur arrestation, les investigations ont démontré que c'est Tanya Bui qui avait acheté l'abonnement téléphonique.

Tanya Bui impliquée

Les enquêteurs ont aussi épluché les comptes Snapchat, Facebook, Instagram et Apple iCloud associés à Tanya Bui, KB, et les deux autres suspects des homicides, c'est-à-dire GS et DS. Les investigations « ont fourni des preuves substantielles pour l'enquête sur l'homicide ». « Il est également devenu très clair que Tanya Bui était engagée dans la distribution de stupéfiants et la vente illégale d'armes à feu », révèlent l'agent Mckone et ses collègues dans le document.

Réagissant suite à l'arrestation, mercredi dernier, des présumés auteurs de cet acte criminel, le secrétaire d'Etat en charge des Sénégalais de l'extérieur, Moïse Diégane Sarr, rassurait que les représentants de l'Etat du Sénégal au pays de l'Oncle Sam feront tout pour que les meurtriers présumés soient jugés et punis.

Le Sénégalais Djiby Diol, sa femme, sa fille, sa sœur et son neveu, tous ont péri dans cet incendie déclaré criminel qui avait suscité l'émoi et la consternation au Sénégal et à Denver.