Afrique: Chronique « Les échos de l'éco » - Vaccins anti-Covid-19 : l'argent a eu le dernier mot

billet

On le craignait, c'est arrivé : les vaccins contre la Covid-19 ont été au cœur de transactions lucratives au bénéfice d'une minorité de la population du monde. Au début était le vœu ardent de sauver l'humanité, à l'arrivée se sont imposés les égoïsmes. Et à ce jeu, les plus riches ont encore dicté leur loi non seulement en précommandant la production de doses de vaccin, mais en mettant une forte pression sur l'industrie pharmaceutique, dont les machines tournent à plein régime, pour le moment, que pour satisfaire cette clientèle. Au cours d'une réunion tenue lundi avec les autorités allemandes, les laboratoires ont pris l'engagement d'accélérer leur production pour satisfaire les commandes européennes. «Il y a un peu de "moi d'abord"». Cette indignation émise en janvier dernier, ne vient pas d'un dirigeant du monde en développement, mais bien du PDG d'AstraZeneca, agacé par les égoïsmes et la pression des riches sur l'industrie pharmaceutique.

Attendus avec impatience par toute la planète, les vaccins sont devenus aussi précieux que l'or. Mais ils ont rapidement été happés dans un tourbillon affairiste dont seul le capitalisme a le secret. Le laboratoire Pfizer estime que les ventes de son vaccin devraient atteindre 15 milliards de dollars cette année, un montant qui pourrait être revu à la hausse si des commandes supplémentaires venaient à être passées. On le voit, l'offre n'a pas suivi la forte demande, les pays riches ayant acheté plus de 80 % de la production mondiale jusqu'en 2022, laissant peu de chance à une vaccination universelle, pourtant unique solution pour venir à bout du coronavirus. Les mécanismes qui auraient pu éviter cette situation et garantir un accès équitable des doses à tous n'ont pas été fonctionnels cette fois-ci encore. Tout indique que les droits de propriété intellectuelle négociés dans le cadre de l'Uruguay Round ne seront pas mis en veilleuse pour permettre un partage des brevets. Cela se sentait venir lorsque certains laboratoires faisaient comprendre que leur vaccin, une fois mis au point, seront proposés au plus offrant. La course venait d'être lancée entre Américains et Européens. Voilà pourquoi des initiatives comme Covax, lancée par l'Oms au profit des pays pauvres, peinent à accéder aux doses. Plus de la moitié de la population mondiale, répartie dans 92 pays, espère se faire vacciner grâce à Covax qui a réservé 700 millions de doses.

Certains comportements boulimiques des pays riches ont tout l'air d'une thésaurisation d'un bien destiné à sauver l'humanité, pendant que l'écrasante majorité attend d'être servie probablement d'ici plusieurs mois ou plus. Certains comptent acquérir jusqu'à quatre fois ce dont leurs pays ont besoin, s'indignait, au sommet de Davos, le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, dont le pays est en train d'être dépassé par la pandémie. Le comble, c'est que le pays de Mandela, qui a réceptionné un premier lot d'un million de doses, lundi dernier, «après des négociations longues et approfondies» avec les fabricants (dixit M. Ramaphosa), devra payer plus cher que les pays européens. Selon son ministre de la Santé, il va casquer près de 2,5 fois plus cher que ces pays, soit 5,25 dollars. La raison : «on nous a expliqué que les autres pays à revenu élevé ont bénéficié d'un prix plus bas parce qu'ils ont investi dans la recherche et le développement, d'où la réduction sur le prix», explique Anban Pillay, le ministre de la Santé sud-africain. L'idée de vaccins considérés comme un «bien public mondial», accessible à tous et géré par l'Onu a été faussé dès le départ par ceux qui ont financé la recherche pour eux d'abord. «Le nationalisme vaccinal peut servir des objectifs politiques à court terme, mais il est dans l'intérêt économique à moyen et long terme de chaque nation de soutenir l'équité vaccinale. Tant que nous n'aurons pas mis fin à la pandémie partout, nous n'y mettrons pas fin», avertit le directeur général de l'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Paroles de sage qui tombent dans des oreilles de sourds.