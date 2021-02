Sénégal: Me Bassirou Ngom, membre Task Force républicaine - « La pandémie exige de tous les acteurs politiques de la responsabilité »

Responsable politique dans le département de Fatick, Me Bassirou Ngom se désole des propos proférés par certains acteurs politiques qui décrivent une situation économique catastrophique dans le pays.

« Le Sénégal de la réalité est très différent du Sénégal virtuel tel qu'il est dépeint par certains hommes politiques qui agissent selon des sentiments personnels envers le Président de la République », souligne Me Bassirou Ngom joint par téléphone. « La pandémie exige que tous les acteurs politiques fassent preuve de responsabilité », ajoute le responsable de l'Alliance pour la République (Apr) dans le département de Fatick. M. Ngom, par ailleurs directeur de la Société nationale de recouvrement, estime que tous les acteurs doivent tirer sur le même côté. « C'est dommage qu'en ces moments où le pays a besoin de tous ses fils que certains hommes politiques font dans le catastrophisme avec comme objectif de saper le moral des Sénégalais. On ne peut pas vouloir diriger un pays et poser des actes de nature à créer le désordre dans ce même pays », déplore-t-il.

Évoquant l'augmentation des contaminations liées à la Covid-19, Me Bassirou Ngom souligne que depuis le début de la pandémie, l'État du Sénégal a pris les mesures idoines pour la contenir et en aidant les populations. « On a en face une maladie qui n'est maitrisée par aucun système médical au monde. Malgré tout, le Sénégal est cité en exemple pour la manière avec laquelle ses dirigeants et, au premier chef, le Président de la République, gèrent la situation », déclare-t-il. Pour lui, « le rôle de l'État est de dégager des stratégies ; ce qui se fait depuis le début en concertation avec tous les services impliqués ». « Face à la situation, chacun doit se comporter de façon responsable. Il s'agit d'une bataille collective qui appelle le sens des responsabilités de tous », lance le responsable politique. « Cette pandémie fait partie de ces moments où on a plus besoin de tous les fils du pays et d'une attitude responsable », insiste Me Ngom qui se félicite de la décision d'Idrissa Seck de répondre à l'appel du Chef de l'État.

« Le Sénégal est entre de bonnes mains »

Le Dg de la Société nationale de recouvrement rappelle que le Sénégal a mis en place un programme de résilience économique en adaptant le Plan d'actions prioritaires à la situation économique mondiale. « Ce programme et cette réactivité de l'État du Sénégal ont valu des satisfactions avec une croissance positive. Nos partenaires ont félicité notre pays et sont satisfaits du plan de relance proposé par le Gouvernement », déclare-t-il. Bassirou Ngom indique que tous les partenaires soutiennent que le Sénégal est entre « de bonnes mains avec des dirigeants qui ont osé viser loin avec des programmes économiques et infrastructurelles de grande envergure », rappelant que le Président de la République est ouvert à toutes les forces vives de la Nation. « Macky Sall propose un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Engageons-nous tous à en faire une réalité », plaide-t-il.

Protéger les institutions

Sur un autre registre, Me Ngom fustige les propos prêtés à Mme Aminata Lô Dieng, ancienne ministre du Tourisme sous Me Abdoulaye Wade, arrêtée par la Gendarmerie pour violation du couvre-feu et outrage à agent. « C'est dommage de voir certaines personnes qui devaient avoir des postures républicaines se comporter d'une certaine manière. La mesure est une qualité requise pour tout homme politique. Chacun doit agir conformément à son rang », affirme-t-il. Et d'ajouter : « On ne peut pas avoir exercé certaines fonctions et tenir certains propos. Personnellement, je suis gêné d'avoir entendu les propos de cette ancienne ministre ». Le responsable de l'Apr dans le département de Fatick estime aussi que « dans tous les cas, la loi doit être appliquée avec toute sa rigueur ». Selon lui, le Président de la République ne se résume pas uniquement à une personne physique ; c'est une institution que « nous avons tous intérêt à protéger ».