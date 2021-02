Cote d'Ivoire: Reprise de la Ligue1 - Le Cn-Fif propose la date du 14 mars aux clubs

Sept clubs de Ligue1, à savoir l'As Tanda, l'Asec, le Sporting club de Gagnoa, l'Africa Sports, le Racing club d'Abidjan, Bouaké Fc et la Soa, ont échangé, hier, avec le Comité de normalisation de la Fif. Tous ont répondu à l'appel. Au sortir des échanges, c'est la date du 14 mars 2021 que le Comité a proposée pour la reprise du championnat.

« Notre mission, c'est de travailler pour les acteurs et toutes les personnes qui veulent que le ballon roule. Notre objectif, en initiant ces concertations qui vont concerner toutes les parties prenantes, c'est de les écouter et voir ensemble comment remettre le ballon au centre du terrain, dans quelle condition démarrer un championnat le plus rapidement possible, parce que c'est le championnat qui fait vivre le foot, les clubs et permet de détecter les talents », a déclaré Mariam Dao Gabala devant la presse avant l'entame des discussions. Elle avait à ses côtés Me Abe Adou Simon, celui qui aura à charge l'organisation des compétitions au sein du Cn-Fif.

Certains dirigeants ont bien voulu livrer leurs impressions après la rencontre.

« Les échanges se sont très bien passés parce que d'entrée de jeu, elle (Ndlr : Mme Dao Gabala) nous a mis en confiance en nous indiquant qu'il va falloir commencer le championnat le 14 mars. Nous sommes partants parce que nous avons des équipes pour jouer. Nous n'avons posé aucune condition pare qu'elle nous a assurés qu'elle allait trouver les moyens », a indiqué Vagba Alexis, le président de l'Africa qui était accompagné par plusieurs membres de son comité directeur.

Même son de cloche chez Aka Kouamé, le manager général de l'As Tanda qui représentait le président Yoboua Cévérin: « Nous avons parlé de la reprise du championnat. Nous avons insisté, au nom du président Yoboua, sur la nécessité de reprendre, mais avec des mesures d'accompagnement. Nous avons l'habitude de la subvention. Nous ne savons pas comment cela va se passer parce qu'il faut préparer les joueurs. Elle nous a fait savoir que, certes, des sponsors sont partis, mais que le Comité de normalisation allait mettre tout en œuvre pour trouver les moyens».

Pour Yssouf Diabaté, le président du Sporting club de Gagnoa, quelle que soit la date qui sera retenue, son club est prêt. « Elle nous a demandé les nouvelles du football ivoirien que nous avons données. Nous lui avons également dit que nous étions prêts pour une reprise de la compétition à n'importe quelle date. Elle a fixé officieusement la date de la reprise au 14 mars, en attendant la fin des consultations », a-t-il confié.

Dans l'ensemble, bien que de courte durée, les échanges ont été enrichissants pour les uns et les autres. Ils ont également permis à Me Roger Ouégnin, le Pca de l'Asec, entre autres dirigeants, d'effectuer son retour à la Maison de verre, sept ans après.

Les consultations se poursuivront avec les clubs de Ligue1, puis ceux de la Ligue2 et de D3 jusqu'au 12 février. Après les rencontres individuelles, le Comité de normalisation de la Fif organisera une autre série de rencontres par division cette fois-ci, sans oublier les groupements d'intérêts.