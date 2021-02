Sénégal: Billet « Vite dit! » - Vaccinons-les !

Alors que ce satané virus prend ses aises et convertit des légions de malades à sa religion du manque d'air et du poumon défectueux, n'est-il pas temps de monter plusieurs marches sur l'échelle de la gravité ? Ne faut-il pas remettre à leur place tous ces faux sachants, ces pseudo-experts et ces docteurs soigne-tout qui inoculent aux populations le venin du doute ? Les risques de cette amère parenthèse ne doivent pas être sous-estimés.

En période d'épidémie, le prochain devient menace, l'ami devient danger : les valeurs s'inversent. Pour faire preuve de solidarité, il faut s'isoler. Pour aider les autres, il faut s'en éloigner. Pour rester en contact avec l'extérieur, il faut rester à l'intérieur. Pour survivre, il faut s'accrocher au bon sens (la chose la mieux partagée au monde, paraît-il), ne rien céder aux paniquards, certes, mais tout refuser à cette embrouillamini ascientifique qui se déverse dans les médias et sur les réseaux sociaux au nom de la liberté d'expression et d'opinion. Aux complotistes, aux sceptiques résolus et aux paranoïaques qui s'opposent à tout, il faut injecter le sérum de la retenue.