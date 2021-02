Sénégal: Phares des Mamelles - Union sacrée autour d'un site classé

Le phare des Mamelles fait l'objet d'une agression multiforme. En plus des constructions irrégulières, l'extraction de la roche ponce, utilisée dans la fabrication de la poudre d'arme à feu, a laissé des échancrures sur la façade de la falaise, du côté de la mer.

Le phare des Mamelles, assis sur une roche volcanique, est plus que jamais menacé. L'origine n'est pas uniquement naturelle, même si un volcan qui est en sommeil peut se réveiller à tout moment. Tout cela a été rappelé, hier, 2 février 2021, par des acteurs de la société civile, des environnementalistes, des techniciens des ministères de l'Environnement, des Mines et de la Géologie et de l'Urbanisme. Mais la vraie menace est d'origine humaine.

Au pied d'une colline, en bordure de la route, une Association islamique a achevé le gros œuvre de l'imposant bâtiment couvert de la chaux. « Le Président de la République a ordonné d'annuler toutes les autorisations, mais ces gens poursuivent la construction », a dénoncé Mignane Diouf, lorsque la délégation a marqué une pause à la hauteur du bâtiment. La délégation fait un tour pour emprunter une rampe afin de regagner la pointe la plus élevée de Dakar. En contrebas de cette route goudronnée, les clôtures d'un promoteur hôtelier s'étendent jusqu'à la pente de la colline. De l'autre côté, vers le rivage, des sites sont remblayés. Le domaine public maritime subit une privatisation rampante qui écœure les agents du Collectif pour la défense du Phare des Mamelles.

Au pied de cette colline ensoleillée et balayée par la brise, des techniciens n'arrivent pas à comprendre comment on peut obtenir des autorisations de construire dans un site classé. « Avant de construire, il faut que le site soit déclassé. Mais ici, les gens ont leurs papiers avant le déclassement du site », peste Mme Sène du Collectif pour la défense du Phare des Mamelles.

Ce phare, qui a servi à orienter les bateaux et les avions depuis des siècles, est un patrimoine historique que les acteurs de la société civile comptent préserver à tout prix. Ils ne veulent surtout pas que les promoteurs immobiliers brandissent des documents en bonne et due forme. « Les Sénégalais ont l'obligation politique, historique et morale de préserver ce site. Les occupants sont venus nous bousculer pour dire qu'ils ont des documents. Mais nous pouvons négocier, falsifier et obtenir légalement, mais immoralement des documents. Il faut faire en sorte que ce qui a été obtenu illégalement sur le patrimoine national soit remis en cause », a préconisé Mignane Diouf, un acteur de la société civile engagé dans la préservation du littoral et du patrimoine foncier d'une manière générale.

L'exploitation des roches ponces

Les premières actions de préservation du phare sont visibles au pied de la colline sur la route. Des jeunes arrosent des pieds de cocotiers et d'autres espèces végétales. Le Port autonome de Dakar a pris l'engagement de reconstituer le couvert végétal. Sur la partie la plus basse, sur le sentier rocheux, la Sones va construire une canalisation enterrée sur la voie naturelle de passage de l'eau. La délégation emprunte cette pente et se retrouve à la plage où quelques terrasses sont accrochées au flanc de la colline. À partir de là, on peut voir une grosse excavation sur la façade de la colline qui fait face à la mer. La falaise a perdu de l'épaisseur. Les roches, précisément les roches ponces, issues de la formation des coulées de lave, sont extraites durant la nuit pour être évacuées vers des pays de la sous-région. C'est la plus grande menace après les constructions irrégulières. « L'extraction de la roche ponce est une grande menace. Les gens viennent la nuit extraire ces roches. Ils remplissent des camions. La falaise est en train de partir », se désole Mme Sène.

La préservation de ce phare est devenue une préoccupation du gouvernement. Une réunion va ainsi regrouper les ministères de l'Environnement et du Développement durable, de l'Urbanisme, des Mines et de la Géologie. « Nous allons élaborer un plan d'aménagement intégré qui va prendre en considération toutes les parties prenantes », a informé le Secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Amadou Lamine Guissé. La sauvegarde du phare est devenue un enjeu.