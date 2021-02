Afrique de l'Ouest: « Initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana » - L'Ivoirien Alex Arnaud Assanvo nommé secrétaire exécutif

L'expert international du secteur privé (cacao et chocolatier), Alex Arnaud Assanvo, est le secrétaire exécutif de l'organisation sous-régionale ivoiro-ghanéenne dénommée « Initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana » dont le siège est basé à Accra, au Ghana. De nationalité ivoirienne, Alex Arnaud Assanvo a été nommé, le 20 janvier dernier, au cours d'un Conseil des ministres.

L'Initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana (Iccig), née de la volonté d'Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire et de Nana Dankwa Akufo Addo, Président de la République du Ghana, vise à permettre aux deux pays frères de promouvoir et défendre leurs intérêts sur le marché international et dans les forums internationaux.

Le choix d'Alex Arnaud Assanvo par les autorités ivoiriennes pour occuper ce poste n'est pas fortuit. Le nouveau secrétaire exécutif a, en effet, une bonne maîtrise du secteur. Cet expert international était directeur global des affaires publiques de la multinationale américaine Mars Wrigley.

En 2013, il y est entré en tant que chargé des partenariats stratégiques, puis directeur des relations internationales de ce groupe chocolatier, ensuite directeur pour la Côte d'Ivoire du groupe chocolatier Mondelez (anciennement appelé Kraft Foods). Avant sa nomination, Alex Arnaud Assanvo était responsable de la filière cacao chez Fairtrade International.

Il a également travaillé sur le développement rural en Afrique à la Gtz allemande devenue Giz. Membre de plusieurs comités stratégiques de l'industrie, président du Comité de durabilité de Caobisco et membre de l'Association européenne des industries de la chocolaterie, biscuiterie biscotterie et confiserie de l'Union européenne basée à Bruxelles (Belgique), l'expert est titulaire d'un Master en International business de l'École de hautes études internationale et politique - défense et intelligence économique.