Madagascar: Loi de finances - Les conférences budgétaires régionales à Maintirano

La transparence et le souci de participation citoyenne sont toujours de mise dans l'élaboration de la loi de finances.

Dans cette optique, le ministère de l'Economie et des finances, à travers la Direction générale des Finances et des affaires générales (DGFAG), organisera du 8 au 18 février 2021, les conférences budgétaires régionales. Cette année, le lancement officiel de ces conférences se déroulera à Maintirano, dans la région Melaky.

A noter que ces conférences vont cadrer avec la validation prochaine du Plan Emergence de Madagascar. Un plan qui nécessitera probablement une loi de finances rectificative adaptée. « Ces conférences régionales visent ainsi à collecter des propositions de doléances des régions en vue de la préparation de ce budget rectificatif. Il s'agit aussi de recenser toutes les suggestions et propositions relatives à la préparation de la loi de finances initiale 2022 » selon un communiqué de la DGFAG.

Les différents participants, à savoir les autorités locales, les collectivités territoriales décentralisées, les organisations de la société civile et le secteur privé seront par ailleurs informés des réalisations, plus précisément des programmes d'investissement public (PIP) mis en place au sein de leur région au cours de l'année 2020 à l'issue de la dernière conférence régionale. Les grandes orientations de l'Etat pour 2022 ; le processus d'élaboration de la loi de finances rectificative 2021 et initiale 2022 seront également évoqués durant ces conférences.

Dans ce contexte de lutte contre la pandémie de Covid-19, les canevas seront complétés en ligne via un portail internet créé à cet effet. La mise en ligne du portail et le début du remplissage sont effectifs depuis le 1er février 2021 et prennent fin le 25 février 2021. Cette initiative permettra, en plus d'améliorer le traitement des informations, de faciliter la transmission des données.