Afrique: Changement climatique - Une urgence mondiale pour des millions de jeunes dans le monde

L'urgence climatique est à nouveau soulevée.

People's Climate Vote, la plus grande enquête d'opinion mondiale jamais organisée sur les changements climatiques vient d'être publiée. Le Vote populaire pour le climat révèle que les habitants de la planète sont conscients de l'envergure de l'action nécessaire, depuis l'agriculture sans incidence négative sur le climat jusqu'à la protection de la nature, en passant par l'investissement dans une relance verte.

C'est ce qu'on peut lire dans un communiqué relatif aux résultats de l'enquête People's Climate Vote. Une initiative signée au programme des Nations unies pour le développement et qui a couvert cinquante pays abritant plus de la moitié de la population mondiale et qui a vu la participation de plus d'un demi-million de jeunes de moins de 18 ans. «Il ressort de l'enquête que les personnes interrogées souhaitent l'adoption de politiques climatiques plus vastes que celles appliquées actuellement». Le communiqué de prendre des exemples.

«Dans huit des dix pays couverts enregistrant le plus gros volume d'émissions dans le secteur de l'énergie, la majorité des répondants se sont dits favorables au développement des énergies renouvelables», peut-on y lire. Aussi, la majorité des personnes interrogées et habitant quatre des cinq pays présentant le plus haut taux d'émissions liées au changement d'affectation des terres ont affirmé «être favorables à la conservation des forêts et des terres».

Immenses. La situation d'urgence est décriée par tous les acteurs œuvrant dans le domaine de l'environnement à Madagascar. Les interpellations lancées par les scientifiques malgaches faisant savoir que le pays ne dispose plus que de cinq ans pour tout changer au risque d'une situation irréversible, en constituent une manifestation.