Madagascar: Reverdir Madagascar - Une armée verte montée par Manoa Rakotoarisoa

Manoa Rakotoarisoa a mobilisé des citoyens engagés pour planter 20 000 jeunes plants.

« Help me to plant 20 000 trees ». C'est un appel lancé par Manoa Rakotoarisoa, un jeune âgé de 29 ans, et actif dans le domaine de l'éducation citoyenne, sur les réseaux sociaux. Cette initiative a été un réel succès. En effet, ce promoteur, qui n'est autre que le fondateur de deux associations, Civilian Madagasikara et Teach For Madagascar, a pu monter une armée verte composée d'au moins 500 volontaires pour planter 20 000 arbres et contribuer à reverdir Madagascar.

Conscient de l'accentuation de la perte de la nature et de la biodiversité de Madagascar, Manoa Rakotoarisoa a avancé que de nombreuses solutions sont envisagées pour empêcher cette tragédie. A titre d'illustration, il suggère la baisse des prix des énergies alternatives au charbon de bois pour la cuisson, la création de nouvelles aires protégées, la promotion du biogaz et la dotation des communautés engagées pour l'extinction des feux en équipements et matériels .

Suivi sur cinq ans. En outre, « cet appel au volontariat vise à mobiliser des citoyens engagés dans le reboisement pour que cette action de reverdissement du pays soit une réussite. La réelle volonté s'impose également si l'on veut conserver les 22% des forêts restantes à Madagascar », d'après toujours ses explications. Il est à noter que l'entreprise sociale Bôndy dont il est le coordonnateur des projets d'éducation citoyenne, s'engage à effectuer le suivi de ces 20 000 jeunes plants mis en terre sur une période de cinq ans.