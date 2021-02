Madagascar: Stade de Betafo - Le tapis synthétique en place

Finalement, le tapis synthétique du stade de Betafo est posé !

Il n'est pas pour autant utilisable car il manque encore la clôture extérieure pourtant promise par le gouverneur de Vakinankaratra, Vy Vato Rakotovao. Une promesse non tenue qui titille l'orgueil des natifs de Betafo prêts à s'impliquer dans cette nouvelle opération. « On gagnerait beaucoup en organisant l'opération » Un élève, une brique » car il ne reste plus que le ciment et la main-d'œuvre« , propose un ancien du Elatr'i Betafo partagé entre la joie d'avoir un terrain synthétique propice à la formation des jeunes et l'inquiétude de voir que les élèves n'ont plus la piste d'athlétisme pour leurs examens du Bac et du BEPC.

Dans la foulée, on aura aussi à l'œil le rugby qui ne pourra plus utiliser ce stade. Reste également la gestion de ce stade ainsi que le coût de sa location surtout si la rumeur selon laquelle elle sera confiée au gouverneur se confirme.