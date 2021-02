Madagascar/Niger: Stade Barea - Le match Madagascar contre Niger à l'honneur

Le stade Barea sera prêt pour accueillir le match du 30 mars 2021.

Le Stade Barea Mahamasina accueillera son premier match en mars. La visite d'évaluation de la CAF est attendue à la fin de ce mois tandis que la visite d'homologation de la FIFA interviendra en mars.

Impatients. Les yeux des Malgaches, les férus du football en particulier, sont rivés sur le stade Barea Mahamasina qui ne cesse de prendre forme. L'entreprise chinoise chargée des travaux travaille sept jours sur sept et assure l'avancement du projet. La dernière visite habituelle de l'équipe de pilotage et de coordination du projet du stade au sein de la présidence de la République, dirigée par Gérard Andriamanohisoa, n'était pas comme celle de l'avant. Cette délégation a déclaré que ce stade sera prêt pour accueillir le match du 30 mars 2021 opposant Madagascar au Niger dans le cadre de la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les conditions requises pour avoir son homologation ont été aussi déterminées à l'issue d'une réunion de préparation organisée par l'équipe de la présidence en charge de la coordination du projet, le ministère de la Jeunesse et des sports, la Fédération malgache de football et l'entreprise CSCOD.

Pourtant, ce ne sera pas le stade entier qui sera opérationnel mais des locaux techniques bien définis. D'autant plus que les travaux ne seront pas encore achevés à cette période. Les locaux opérationnels seront, entre autres, la salle d'accueil et d'enregistrement des équipes, la salle d'accueil des officiels et VIP, la salle de repos et vestiaires des équipes, entraîneurs et arbitres, la salle de conférence de presse provisoire, l'infirmerie provisoire, la salle des médias et de transmission Canal+ provisoire. Concernant les gradins, « les travaux des nouveaux gradins étant en cours de finalisation pour le mois de mars, la partie des gradins sera inaccessible au public, fermée et sécurisée pendant le match », selon les explications.

Quant à la pelouse, la plantation du gazon de type cynodon dactylon en vue de cette rencontre a été effectuée le 25 janvier dernier avec l'installation d'un système d'arrosage automatique. Il ne reste plus que son entretien quotidien et on verra dans quelques semaines une pelouse impeccable. Le terrain sera clôturé suivant les normes de sécurité imposées par la FIFA. Ainsi, trois portails permettront d'accéder au stade, dont l'entrée principale pour les équipes et les invités et deux autres pour le grand public. L'aménagement d'une nouvelle tribune de 16 090 places a été finalisé, tandis que l'habillage et le revêtement des locaux techniques sous les tribunes, ainsi que la mise en place des sièges VIP et premier niveau de la tribune sont en cours de finition. Une vingtaine de caméras de surveillance provisoires seront installées sur les points stratégiques du stade. Le parking sera fonctionnel.

« Par conséquent, le match pourra se dérouler suivant les normes requises par la CAF et la FIFA au stade Barea Mahamasina avec l'ouverture de la tribune au public. Tous les travaux seront suspendus les jours de préparation et le jour du match. Les points suscités concernent le minimum requis pour assurer l'homologation du stade et le bon déroulement du match », a-t-on fait savoir.