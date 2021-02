Afrique: Edito - Africains

communiqué de presse

Le 29 janvier 2021 restera comme une date fondatrice pour les journalistes africains. A l'occasion d'un événement de lancement en ligne, la FIJ et la FAJ, la Fédération des journalistes africains, son groupe régional, ont lancé avec l'Unesco, l'Union africaine, des ONG et des organisations patronales la Plateforme pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes en Afrique, à l'instar de celle qui existe depuis 2014 en Europe, sous l'égide du Conseil de l'Europe, où la FIJ et la FEJ, son groupe régional, jouent un rôle de premier plan.

La FIJ et la FAJ auront désormais la possibilité de déposer des alertes sur cette Plateforme afin de dénoncer une attaque contre une ou un journaliste, une atteinte contre le droit d'informer, un harcèlement en ligne... Le pays où se sont déroulés les faits sera invité à répondre aux questions des organisations, à les résoudre; le tout sera publié.

La plateforme vise à promouvoir la sécurité des journalistes en Afrique et à mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes.

Depuis 1990, 467 journalistes ont été assassinés sur le continent et au 31 décembre 2020, 62 étaient toujours en prison, selon la dernière publication du Livre blanc du journalisme mondial de la FIJ.

Cette Plateforme pour la protection du journalisme et la sécurité des journalistes est un premier pas vers plus de liberté pour les journalistes du continent, et par conséquent, plus de droits pour les citoyens africains.

Secrétaire général