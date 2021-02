Madagascar: Danse contemporaine - Gaby Saranouffi à la tête d'un puissant cercle/réseau

Gaby Saranouffi, la chorégraphe malgache, la nouvelle co-directrice de cercle/réseau des Chorégraphes et Danseurs en Afrique et Diaspora.

La chorégraphe, Gaby Saranouffi, vient d'être nommée dans « la direction artistique du cercle/réseau des Chorégraphes et Danseurs en Afrique et Diaspora en binôme avec la danseuse chorégraphe Nadège Ametogbe du Togo pour les trois mois à venir », selon ses propos. Elle siègera donc sur ce poste du mois de février au mois d'avril. Le cercle/réseau a pour mission de rassembler la grande majorité des danseurs et chorégraphes francophones, anglophones et lusophones. C'est un lieu de partages : informations, intellectuelles et artistiques, de rencontre des artistes afin de mieux se connaître, de mieux échanger, de mieux se découvrir et de mieux se soutenir pour une solidarité dans le domaine de la danse en Afrique.

Il a été créé il y a six mois. Les premiers directeurs en binôme étaient Patrick Acogny du Sénégal et Salia Sanou du Burkina Faso. Ils ont été suivis par deux autres binômes, Georges Momboye de la Côte d'Ivoire et Latif Ogoula du Gabon. Pour ce mois de février à avril, la présence d'une figure féminine dans la direction (Nadège et moi) va sûrement apporter un autre regard et un autre dynamique dans la programmation et de la proposition artistique lors de chaque événement du cercle. « Pour l'ouverture de notre programme du mois de février, Nadège et moi avons décidé de faire une programmation cent pour cent féminine sous un thème : Parole des femmes », explique Gaby Saranouffi.

Et d'ajouter, « je vais dévoiler quelques noms de notre programmation au mois de février, par exemple on a les grandes dames de la danse en Afrique, Germaine Acogny du Sénégal et Flora Théfaine du Togo. On a aussi la jeune talentueuse malgache Judith Manantenasoa qui va faire une performance pendant la programmation ». Ce sera le 26 février à 19 h (heures d'Afrique du Sud). « Le lien zoom sera publié et partagé sur le compte Facebook du cercle/Réseau International des Chorégraphes et Danseurs en Afrique et Diaspora », conclut la chorégraphe.