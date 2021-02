Ile Maurice: Enquête judiciaire - Contrat de Pomponette à Kistnen et poste fictif au menu

Rocky Boodhoo, un des directeurs de Clear Ocean Hotel and Resort Ltd, a été auditionné par Me Azam Neerooa ce mercredi 3 février au matin, dans le cadre de l'enquête judiciaire sur le décès de Soopramanien Kistnen. Le contrat de cette compagnie avait été résilié pour un projet d'hôtel à Pomponette.

La société de Kistnen, Rainbow construction, avait obtenu le contrat d'installer une barrière sur cette plage, de 1 000 mètres. 600 mètres avaient été complétés et en 2018 le défunt agent du Mouvement socialiste militant (MSM) avait perçu une partie du paiement en chèque, par transfert plus en espèces.

Rocky Boodhoo a un peu hésité à dire qu'il était l'ami de Kistnen. Dans un premier temps, il a insisté sur le fait que leurs relations n'étaient que professionnelles. Mais, pressé de questions par le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP), il a fini par accepter qu'ils étaient des amis. Soopramanien Kistnen se rendait chez lui de temps en temps et avait même assisté aux funérailles du père de Rocky Boodhoo.

Poste de Constituency Clerk : Kistnen «couillonné»

Par ailleurs, un témoin vient de confirmer que Kistnen était au courant de l'affaire Constituency Cerk. Nassoorlakhan Joomun explique que le défunt s'était confié à lui quelques jours avant sa disparition. «Li dir mwa minis (NdlR, Yogida Sawmynaden) in kouyonn mwa.li ti deman mwa mo madam so ID card pou li gagn travay MBC me zame linn gagne. Apre kan mo madam deman kass MRA, banla dir li ena post constituency clerk. Me zame nu finn gagn kass la. Enn sou mo pann tousé.»

Cet homme de 76 ans est ancien président du conseil de village de Moka. Il connaissait Kistnen depuis longtemps et l'a rencontré pour la dernière fois le 15 octobre, soit la veille de sa disparition.