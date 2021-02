Enquête sur l'affaire Kistnen : une lettre de la «clerk» de l'Assemblée nationale révèle que le ministre Yogida Sawmynaden a déclaré qu'il emploie bien Simla Kistnen comme constituency clerk depuis janvier 2020.

Une lettre qui a été déposée par le constable Norbert Manoovaloo de la MCIT et qui est lue en ce moment, en cour, par Me Azam Neerooa. Le montant du salaire : Rs 14 790 selon le PS du ministre. «PS has confirmed to the clerk that last payment to Mrs Kistnen was effected in July 2020...»