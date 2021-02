Ile Maurice: Accident de Pravind Jugnauth en 1996 - La voiture appartenait au Sun Trust

La Volkswagen Golf immatriculée 711 MR 96, qui a fauché mortellement un certain Jean Toussaint Inaf en 1996, était, avec deux autres voitures du même modèle, la propriété du Sun Trust.

L'une était mise à la disposition de Nando Bodha, une autre à celle de Sheila Bappoo et la troisième - ce n'est pas très clair - à la disposition du parti et ce, en mars 1996. Les voitures ont été achetées et fournies en mars 1996 et leurs numéros d'immatriculation se suivaient : 711 MR 96, 712 MR 96 et 713 MR 96. Pravind Jugnauth aurait eu accès à l'une d'entre elles, 711 MR 96 et l'avait donc pris ce jour fatidique qui allait coûter la vie à un piéton.

Sheila Bappoo, quant à elle, n'aurait pas fait usage de la Golf pendant très longtemps puisqu'elle allait quitter le Mouvement socialiste militant (MSM) en juin 1996 en rendant les clés au Sun Trust. Nous ne connaissons pas le sort de celle mise à la disposition de Bodha.

Pour la petite histoire, on nous raconte qu'à l'époque, le Sun Trust, qui fonctionnait comme une véritable entreprise, fournissait aussi des motos aux agents. Mais cette pratique a dû être stoppée quand certains agents se sont plaints de ne pas recevoir leur moto.

En tout cas, selon nos informations, on n'a plus vu Pravind Jugnauth au volant d'une voiture depuis cet accident.