Congo-Kinshasa: Spectacle désolant !

Jusqu'hier tard dans la soirée, l'incertitude planait autour de la tenue ou pas de l'élection et l'installation du Bureau définitif de l'Assemblée nationale. Puisque, l'organisation de ce scrutin était par conséquent, subordonnée au verdict du Conseil de l'Etat.

Quelques postulants au Bureau définitif dont les candidatures ont été invalidées par la commission mise sur pied par le Bureau d'âge s'étaient constitués en collectif. A cet effet, deux actions mettaient en cause l'Assemblée nationale, œuvre du Parti ACO qui sollicitait la suspension des élections convoquées par l'Assemblée nationale, la reformation de la décision ayant rejeté les candidatures de Tatiana Pembe et Nelly Muinga Tulela. Les avocats de deux parties se sont illustrés de la plus belle des manières lors des plaidoiries.

Qu'à cela ne tienne, quelques heures avant cette étape judiciaire, les Candidats uniques n'ont pas dérogé à la règle des auditions. Comme de coutume, des promesses ont été faites à la plénière. Kabund, cet homme qui se comportait autrefois comme un combattant plutôt qu'en homme d'Etat à l'époque de Mabunda, lui qui était défenestré au mois de mai 2020, entend récupérer son fauteuil dès aujourd'hui. L'effet Union sacrée oblige.

Prenant en compte le spectacle désolant d'hier au Sénat avec les pétitions entrelacées contre Thambwe-Mwamba et Samy Badibanga et la réquisition du PGR contre le Président du Sénat qui a rencontré l'opposition de cette Chambre, ce signe présage une tempête au mois de mars lors de la session ordinaire. Difficile de fumer le calumet de la paix. Entre l'ancienne majorité et la nouvelle, la cohabitation est plus que jamais difficile.

Que Faire ? C'est ce mercredi 3 février qu'aura lieu, sauf imprévu, l'élection du Bureau définitif de la Chambre basse du parlement après la déchéance du Bureau Mabunda, au mois de décembre. Vraisemblablement, les choses sont allées vite voire très vite. Le doyen Mboso Christophe aura accomplit la mission lui confiée par le chef de l'Etat avec brio. L'Assemblée nationale sera-t-elle le temple de la démocratie pour légiférer de lois pour le bien-être de la Nation ? La population attend et espère que l'union sacrée sera une coalition de ceux qui aiment et travaillent effectivement pour la République.