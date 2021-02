Congo-Kinshasa: Le Commandement américain pour l'Afrique déclenche de nouveaux axes de partenariat avec le Soudan et la RDC

Une délégation du Commandement américain pour l'Afrique était au Soudan et en République démocratique du Congo en fin janvier. A la fin de leur visite, l'ambassadeur Andrew Young et la contre-amiral de la marine américaine Heidi Berg se sont engagés avec les gouvernements, les militaires, les médias et la société civile sur cet engagement pour renforcer la compréhension et approfondir les relations avec ces deux pays.

Il ressort également que les engagements ont renouvelé les partenariats entre les Etats-Unis et ces pays africains et ont fourni des occasions de discuter des points communs, des valeurs partagées, de poursuivre des intérêts mutuels et de renforcer la capacité régionale de ces pays à relever les défis de sécurité. L'intégralité de leur communication est à lire ci-dessous.

La visite du Commandement américain pour l'Afrique se termine et suscite des discussions clés avec le Soudan et la RDC

Une visite de la délégation du Commandement américain pour l'Afrique dirigée par l'ambassadeur Andrew Young, adjoint du commandant pour l'engagement civilo-militaire, et la contre-amiral de la marine américaine Heidi Berg au Soudan et en République démocratique du Congo s'est terminée le 30 janvier. Les engagements ont eu lieu le 25 -30 janvier.

Le voyage a eu lieu à un moment critique pour le Soudan et la République démocratique du Congo, alors que les deux pays se dirigent vers la démocratie et des gouvernements dirigés par des civils. Les engagements ont renouvelé les partenariats entre les États-Unis et ces pays africains et ont fourni des occasions de discuter des points communs, des valeurs partagées, de poursuivre des intérêts mutuels et de renforcer la capacité régionale de ces pays à relever les défis de sécurité.

«Nous nous sommes engagés avec les gouvernements, les militaires, les médias et la société civile sur cet engagement pour renforcer la compréhension et approfondir les relations avec la République démocratique du Congo et le Soudan», a déclaré Young. «Le Commandement américain pour l'Afrique est très considéré comme une organisation professionnelle dont le partenariat est recherché, respecté et fait confiance par les nations africaines. Les partenaires africains et leurs citoyens savent qui nous sommes et ce que nous représentons. Le partenariat du Commandement américain pour l'Afrique est très demandé en raison de nos valeurs et de la qualité de notre engagement et de notre formation.»

La visite a mis en évidence la menace importante que l'Etat islamique représente pour l'Afrique du fait du partenariat et de l'interaction accrus du groupe terroriste avec les groupes criminels et terroristes locaux qui cherchent à accroître leur recrutement et leur financement. Cela inclut des préoccupations concernant les liens entre les Forces Démocratiques Alliées et l'Etat islamique.

Le commandement américain pour l'Afrique comprend l'importance de combattre le terrorisme et la piraterie, les activités malveillantes et d'assurer la sécurité des mers et des voies navigables pour la navigation et le commerce », a déclaré Berg. «La coopération visant à traiter des domaines de préoccupation commune est un intérêt commun».

Il y a maintenant des voies de partenariat en place après l'annulation de la désignation du Soudan comme État parrain du terrorisme en 2020. Cette annulation est la clé du changement fondamental dans les relations bilatérales entre les Etats-Unis et le Soudan.

Alors que l'histoire de la coopération en matière de sécurité entre les États-Unis et la RDC remonte à 1974, ce voyage était la première visite du Commandement américain pour l'Afrique depuis la signature du protocole d'accord en octobre 2020. Le protocole d'accord décrit un cadre pour un soutien ciblé pour le partenariat. L'initiative du Partenariat privilégié américano-congolais pour la paix et la sécurité met en lumière les efforts de partenariat des États-Unis avec la RDC, notamment l'aide à la construction d'institutions démocratiques, la promotion de l'état de droit, la protection des droits humains, la lutte contre la traite des êtres humains, l'amélioration de la gouvernance, la lutte contre les maladies infectieuses et la promotion de la sécurité et la stabilité.

«Les pays que nous avons visités veulent s'associer aux États-Unis, ils veulent améliorer leur sécurité et ils souhaitent et promettent un avenir meilleur », a déclaré Berg. « Ils cherchent à tirer parti des progrès et à renouveler leur coopération avec les Etats-Unis».

Young et Berg ont rencontré des dirigeants gouvernementaux et militaires de haut niveau, la société civile et les médias pour relier les messages à tous les niveaux de la société tout en reflétant la transparence. En outre, le voyage a couvert une gamme d'activités, notamment la formation, un dialogue accru, des mécanismes améliorés de coordination et de partage d'informations, une coopération régionale renforcée, des contributions internationales et des initiatives en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité qui soutiennent une inclusion et des opinions accrues de chaque citoyen.

«Le moment est venu de créer des partenariats, de renforcer les relations et la confiance», a déclaré Berg. «Pour ce faire, il faut une volonté d'apprendre, un désir de s'améliorer et une diversité de points de vue».

Au Soudan, Berg a été le tout premier dirigeant américain à faire un exposé à l'Académie militaire supérieure soudanaise Numeri, mettant en évidence la relation et le rôle entre les dirigeants civils, l'armée et la population et ce qui est essentiel pour instaurer la confiance.

« La marque d'une armée efficace est celle qui cherche à créer un environnement sûr pour son peuple, et est responsable devant ses dirigeants civils. Cela nécessite de la transparence, un respect strict de l'état de droit et la responsabilité », a déclaré Berg.

Young a souligné l'importance de valeurs fortes œuvrant pour la sécurité et l'amélioration de tous. Il a également souligné la nécessité pour les gouvernements et les armées de rester transparents, ouverts à de nombreuses voix et de créer une sécurité menant à une prospérité accrue.

«La responsabilité de rendre des comptes passe en partie par la transparence. Les gens doivent savoir que leur gouvernement et leurs forces armées travaillent pour le bien commun de tous. La République démocratique du Congo et le Soudan le savent. Ensemble, nous bâtissons sur ces progrès pour développer et approfondir les relations avec des partenaires régionaux, les États-Unis et les citoyens pour assurer un avenir meilleur. Nous avons un intérêt commun à les aider dans leur cheminement vers une démocratie plus forte. Chaque pas en avant rapportera d'énormes dividendes pour nous tous», a déclaré Young.