Congo-Kinshasa: Lauréat du Prix Top50/2020 - Le Sénateur Sanguma T. Mossai plaide pour la subvention de la CPJP

Le Professeur et Sénateur Sanguma T. Mossai est un des lauréats du Prix Top 50/RDC de la Conférence Permanente des Journalistes Politico-parlementaires 2020 (CPJP). Il s'est fait remarquer par son caractère éminemment révélateur des travaux de recherche qu'il a menés dans le domaine de l'éducation et du social.

Cette percée a ouvert des perspectives inattendues aux finalistes des Humanités dans son Ubangi natal. Il a permis à ses compatriotes de parfaire leurs études universitaires dans le chef-lieu de leur province.

Bâtisseur de la célèbre Université protestante de l'Ubangi, les recherches et les découvertes exceptionnelles menées sans relâche ces dernières années dans les domaines social et philanthropique par le Prof. Sanguma T. Mossai ont produit des résultats qui font progresser la science, le développement et ont eu d'importantes répercussions dans la vie pratique et sociale.

La Conférence Permanente des Journalistes Politico-parlementaires offre chaque année un Prix TOP 50 aux Parlementaires qui se distinguent dans leurs actions en faveur de la population. Le Sénateur Sanguma T. Mossai ne pouvait que figurer sur la liste de nominés 2020 au regard de ses réalisations.

Le Jury qui a été organisé sans passion par le Comité de CPJP mis en place a fait un choix judicieux selon le critérium établi. Sorti du lot, le Sénateur Professeur Sanguma T. Mossai a reçu en récompense le Prix Top50/RDC pour l'année 2020. Le cadre choisi pour cet évènement était l'Hôtel Africana de Kinshasa.

En effet, le lauréat s'est particulièrement distingué par ses actions à caractère social, humanitaire et philanthropique. Ce qui lui a valu le prix d'excellence de la CPJP. La population reconnait en lui le bâtisseur de la très célèbre université protestante de l'Ubangi érigée à Gemena, chef- lieu de la province du Sud-Ubangi, d'une part et, de l'autre, sa vocation pour la prise en charge des orphelins.

Emu de joie et de reconnaissance, il a déclaré ce qui suit : "A travers votre travail très fouillé qui caractérise votre métier de professionnels des médias, je me réjouis de vos recherches qui viennent saluer le grand travail que j'ai abattu dans l'espace Grand Equateur". Et de poursuivre : "cette marque de reconnaissance à mon endroit me stimule à mieux faire encore demain pour les populations de l'arrière-pays. Il a émis le vœu de voir le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, subventionner la CPJP/Zone Afrique afin de l'aider dans sa nouvelle vision d'encourager les bienfaiteurs. Aussi, d'encourager les autres parlementaires à faire mieux. A la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, il lui a demandé de jeter son regard plein d'amour vers les couches les plus démunies de notre peuple.