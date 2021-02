Congo-Kinshasa: Lomami - La proposition d'édit de Clovis Numbi adoptée par l'assemblée plénière

L'Assemblée provinciale de Lomami a voté à l'unanimité la proposition d'édit portant détermination des terres rurales ou urbano-rurales à usage agricole et compétence de différents acteurs dans la province de Lomami. Initiative de Clovis Numbi, vice-président de cet organe délibérant, la proposition a été retenue parmi les matières à traiter à la session extraordinaire convoquée du 7 janvier au 3 mars 2021.

Débattue en plénière après présentation de son économie par son initiateur, cette proposition d'édit a été jugée recevable par l'assemblée plénière et transmise à la Commission permanente des infrastructures, ressources naturelles, environnement, développement et affaires foncières, transport et communication, informations et presse de l'assemblée provinciale pour analyse approfondie.

A l'issue du rapport de ladite commission, la plénière a voté à l'unanimité l'initiative qui va être transmise au Gouverneur de la province de Lomami pour promulgation dans un délai de 5 jours, conformément au Règlement intérieur de l'assemblée provinciale.

Satisfait, Clovis Numbi, auteur de cette initiative législative, remercie et félicite l'Assemblée provinciale d'avoir, à travers sa proposition, doté la province de Lomami d'un instrument législatif capable de booster le développement socioéconomique et l'émergence de la province. Selon lui, la province de Lomami est un grenier agricole, avec des potentialités énormes en termes des terres arables.

Notons que la proposition du député Clovis Numbi vise notamment : la protection des concessions des terres rurales et urbano-rurales consenties et concédées par l'Etat à l'usage agricole ainsi que la promotion et la croissance de la production agricole en vue de garantir la sécurité alimentaire et le développement rural, inciter et encourager les investisseurs agricoles dans la province de Lomami ; protéger les terres des communautés locales ou concédées à titre gratuit par l'Etat à une population traditionnellement organisée sur base de la coutume et usages locaux ; impliquer les coutumes et les Experts à travers le cadastre agricole à l'enquête de vacances des terres et mettre en place un cadre permanent des consultations entre différents acteurs agricoles etc.

En sa qualité de vice-président, il note par ailleurs qu'il n'est pas le seul à proposer les édits provinciaux de Lomami qui feront l'objet des délibérations en plénière lors de la session ordinaire de mars 2021.