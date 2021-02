Tunisie: L'entreprise "Trend Micro" nommée parmi les entreprises Cloud les plus innovantes pour l'année 2021

Tunis — L'entreprise "Trend Micro Incorporated", leader mondial de la sécurité dans le cloud, a annoncé mardi avoir été nommée parmi les 100 entreprises cloud les plus innovantes pour l'année 2021 par le magazine américain CRN ®, de l'organisation indépendante "The Channel Company".

Cette liste annuelle reconnaît les principaux fournisseurs de technologie cloud dans cinq catégories critiques : infrastructure, surveillance et gestion, sécurité, stockage et logiciel. La liste honore non seulement les fournisseurs de technologie exceptionnels, mais elle est devenue une ressource de confiance pour les fournisseurs de solutions à la recherche de fournisseurs de technologie Cloud avec lesquels s'associer - présentant une liste des entreprises les mieux placées pour répondre à leurs besoins en matière de services Cloud.

Les 100 entreprises Cloud les plus innovantes de cette année ont été sélectionnées par l'équipe éditoriale de CRN, sur la base de deux critères clés: l'engagement démontré des entreprises à travailler avec des partenaires de distribution; et leur innovation dans le développement de produits et de services. Le vice-président et directeur général de Trend Micro Moyen-Orient et Afrique du Nord, Moataz Ben Ali a, à cette occasion, déclaré «c'est formidable d'être à nouveau sur la liste des sociétés de cloud les plus cool de CRN.

Cette distinction témoigne encore des progrès accomplis par Trend Micro dans le domaine de la sécurité du Cloud et de notre position de leader du secteur de la cyber-sécurité. Notre succès découle de nos relations continues avec nos partenaires de distribution dans la région MENA. Notre plate-forme Cloud One ™ a joué un rôle clé en leur permettant de simplifier les environnements multicloud de nos clients avec des solutions de sécurité qui protègent et responsabilisent. »

Avec le lancement de Trend Micro Cloud One, la société a lancé une plate-forme de services de sécurité pour les organisations qui se développent dans le cloud. La liste des 100 Entreprises Cloud les plus innovantes pour l'année 2021 (The 100 Coolest Cloud Companies ) de CRN est présentée dans le numéro de février 2021 du CRN et en ligne sur www.crn.com/cloud100. Trend Micro Incorporated, leader mondial des solutions de sécurité et n°1 pour la sécurité des serveurs (IDC, 2013). Avec plus de 6 700 employés dans 65 pays et plus de 30 ans d'expertise, elle a pour mission de sécuriser les échanges d'informations numériques. En proposant un système de sécurité multicouches des données pour protéger les informations.

Aussi bien sur les équipements mobiles, les passerelles, les serveurs et le Cloud. Trend Micro concrétise une protection évoluée des données, grâce à des technologies simples à déployer et à gérer, s'adaptant à un environnement évolutif. The Channel Company est une organisation indépendante dont le rôle consiste à relier les fournisseurs de technologies et solutions aux utilisateurs finaux .