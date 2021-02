Algérie: Jijel/Covid-19 - Réaménagement des horaires de confinement partiel

Jijel — Les horaires de confinement partiel ont été réadaptés et sont désormais fixés de 22:00 au lendemain à 5:00 dans la wilaya de Jijel avec prolongation de l'activité des commerces jusqu'à 21 :00, ont annoncé mardi les services de la wilaya dans un communiqué.

Le document publié sur la page officielle de la wilaya, relève qu' " en application de la décision du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire du 2 février 2021 et en concrétisation des nouvelles décisions prises par les services du ministère s'agissant des modifications relatives aux mesures préventives contre le coronavirus, il a été décidé la réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile de 22:00 au lendemain à 05:00".

Aussi, "les horaires d'ouverture des commerces ont également été prolongés jusqu'à 21 :00" et concernent les commerces des appareils électroménagers, d'articles ménagers et de décoration, de literies et tissus d'ameublement, d'articles de sport, de jeux et de jouets, les salons de coiffure pour hommes et pour femmes, les pâtisseries et confiseries, les cafés,restaurations et fast-food dont les activités sont limitées uniquement à la vente à emporter.

Un deuxième communiqué a été publié par la wilaya portant réouverture des marchés à bétail dans le strict respect du protocole de prévention contre la propagation du Covid-19, la distanciation physique, et le port du masque entre autres.