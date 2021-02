Algérie: Association Waha de Constantine - Plus de 900 cancéreux accueillis en 2020

Constantine — Pas moins de 906 cancéreux ont été accueillis par l'Association Waha d'aide aux malades du cancer de la wilaya de Constantine durant l'année 2020 en six mois d'activités en raison du confinement imposé par la pandémie de Covid-19, selon les membres de l'association.

Ces malades ont effectué 1.852 visites, à raison de deux (2) visites par an au siège de l'association, situé dans la circonscription administrative Ali Mendjeli, a souligné mercredi la même source, précisant que l'association Waha, qui a suspendu ses activités entre le 20 mars 2020 et le 13 septembre de la même année, a "néanmoins permis à ses malades de bénéficier de 1.959 prestations médicales, dont 1.079 analyses médicales et 596 actes d'imageries médicales".

"La précarité préexistante de certains malades a été exacerbée par la pandémie de Covid-19, ce qui a nécessité la mise en place d'un accompagnement des plus démunis par le développement d'une aide sociale mensuelle", a indiqué à l'APS, Ahmed Zemouli, vice-président de l'association.

Il a relevé, en ce sens, que "ce nouveau concept 100 % gratuit, lancé en octobre dernier, permet aux malades du cancer en situation de précarité avec un budget familial moyen de 500 DA par jour, de bénéficier une fois par mois d'un panier alimentaire, d'un panier vestimentaire et d'une participation au règlement de la facture d'électricité et de gaz".

Par ailleurs, à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, célébrée le 4 février de chaque année, Waha a décidé d'honorer une quinzaine de ses bénévoles, anciens malades du cancer et membres de l'association, chargés de l'accompagnement et de l'écoute des nouveaux malades en quête notamment de soutien psychologique et d'orientations, a souligné M. Zemouli.

"C'est une manière de mettre en avant des citoyens normaux, des malades touchés dans leur chair et guéris du cancer qui ont été formés par Waha pour accompagner et apporter une aide psychologique à d'autres patients désemparés face à cette pathologie", a-t-il assuré.

Créée en novembre 2011, l'association Waha a développé une multitude d'activités comme l'accueil, l'écoute, l'information, l'orientation, l'accompagnement, la prévention, l'hébergement et l'aide sociale pour venir en aide aux malades du cancer de Constantine et d'autres wilayas.