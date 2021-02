Algérie: Pas de délocalisation du Festival international du théâtre de Béjaïa

Bejaia — Le Festival international du théâtre de Béjaïa (FITB) sera maintenu à son lieu de déroulement habituel, en l'occurrence à Béjaïa, selon son commissaire Slimane Benaissa, qui a rejeté d'un revers de main, toute idée de son déplacement vers d'autres latitudes, notamment Alger, son lieu de naissance, il y a 12 ans.

Dans un entretien téléphonique, accordé à l'APS, l'auteur de "Babor Ghreq" ignore les colporteurs de cette "rumeur" mais souligne, interrogatif, que "ceux qui veulent le déplacer, ont peut-être des raisons politiques".

Selon lui, il n'y a aucune raison de le faire, "Béjaïa, méritant amplement ce festival", déclinant, s'il en est besoin, tous les motifs qui plaident en la faveur de ce choix.

Il a cité entre autres atouts, beaucoup d'échange avec les peuples méditerranéens, l'existence dans son antre d'une grande université de prés de 45.000 étudiants et d'un tissu industriel, truffé de cadres et d'ouvriers passionnés de théâtre, et d'une infrastructure culturelle satisfaisante.

"Elle dispose également d'un beau théâtre, d'une maison de culture adaptée et d'une cinémathèque qui l'est tout autant ainsi que d'une foule de salles de conférences. En somme un équipement professionnel plus que satisfaisant", a-t-il relevé.

Le commissaire du FITB a ajouté qu'"en soi, la ville de Béjaïa et sa région, offre une belle image de carte postale pour les troupes théâtrales, lesquelles, à chaque fois repartent, au bout de leur voyage, gonflées d'admiration et d'enthousiasme".

Il s'agit d'autant de considérations qui font que Béjaïa mérite ce festival, en voulant par ailleurs, pour preuve "le succès" des 10 éditions passées, dont la dernière en février 2020, qui a "tenu ses promesses" malgré le contexte, marqué par un budget restreint et l'apparition des premiers signes de la crise sanitaire, inhérente à la pandémie de la covid-19.

Abordant la prochaine édition, le commissaire du festival, reste tout mesuré. "Tout dépendra de l'évolution de la pandémie", a-t-il affirmé.

Selon lui, "certes, il y a la vaccination qui a commencé et qui augure un retour normal des choses dans le pays, mais nous dépendons aussi de la situation des pays des troupes que nous inviterons", a-t-il soutenu se montrant néanmoins, un tantinet "optimiste".

Retenu malgré lui en France à cause de la covid-19 et l'absence de mobilité aérienne, Benaissa ne désespère pas de regagner le pays au plus vite.